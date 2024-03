陳嘉慧去年10月於深圳下嫁圈外富貴男友,不久再宣布佗B喜訊,有指她大部份時間都在深圳養胎。今日她在社交平台宣布B女已經公世,她上載兩張BB的腳仔照片,留言說︰「Welcome to the world!You are my pretty sunshine.Hello my little priness!我的小公主出世了,多謝你出現喺我嘅生命裹。#好多嘢想同大家分享#等我休下先。」

她透露女兒重3.73斤,並向傳媒透露自己險些食全餐(意指產婦先歷經自然產產痛,卻仍要開刀剖腹,才能順利生下孩子,手術後待麻醉藥退去,同時要忍受傷口與子宮收縮的痛楚)。全因自己堅持及醫生、護士的努力,令她最後可以順利誕下B女。她稱老公陪她在醫院住足9日,每天都會為她按摩,生產當日更有幫手剪臍帶,非常感謝他。