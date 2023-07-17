陳奕迅入行28周年台北唱新秀得獎歌 難忘張學友紅館送驚喜

陳奕迅(Eason)「 FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會」台北站，昨晚於台北小巨蛋第行第二場，原來正好是Eason入行28周年紀念日。Eason安歌時，再度突然升台說，「今天是一個很重要的日子，7月16號對香港人來說，非常重要，今天是我們可以拿到第二期的消費卷，二千大元！還有另 外一個日子，1995年7月16 號是香港無線電視台，主辦第14 屆新秀歌唱大賽總結賽 ，當天晚上參賽者，1號楊千嬅只打入3強，拿不了冠軍，冠軍是6號陳奕迅！」

唱張學友 《望月》作紀念 昨晚Eason一共安歌三首歌，他先唱出第三、四張國語專輯歌曲 : 《婚禮的祝福》和《不如這樣》，然後在觀眾安歌聲中，又再升台，「1999年6月15號，我第一次可以在紅館開演唱會，當天我要唱我的參賽得獎歌曲，我記得我正想開口，舞台的右面走了一個人出來，唱：狼在叫.....我被我的偶像嚇到了！沒想到他會出現在我的演唱會中，我記得我當時是大叫：「Welcome to facebook！」張學友應該身在遙遠的地方，剛完成了他的新加坡演唱會，今天我希望跟大家回憶一下.....在舞台上唱一次這首參賽歌曲：《望月》希望你們喜歡。台下掌聲雷動歡呼不停。