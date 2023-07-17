陳奕迅入行28周年台北唱新秀得獎歌 難忘張學友紅館送驚喜

陳奕迅(Eason)「 FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會」台北站，昨晚於台北小巨蛋第行第二場，原來正好是Eason入行28周年紀念日。Eason安歌時，再度突然升台說，「今天是一個很重要的日子，7月16號對香港人來說，非常重要，今天是我們可以拿到第二期的消費卷，二千大元！還有另 外一個日子，1995年7月16 號是香港無線電視台，主辦第14 屆新秀歌唱大賽總結賽 ，當天晚上參賽者，1號楊千嬅只打入3強，拿不了冠軍，冠軍是6號陳奕迅！」
唱張學友《望月》作紀念
昨晚Eason一共安歌三首歌，他先唱出第三、四張國語專輯歌曲 : 《婚禮的祝福》和《不如這樣》，然後在觀眾安歌聲中，又再升台，「1999年6月15號，我第一次可以在紅館開演唱會，當天我要唱我的參賽得獎歌曲，我記得我正想開口，舞台的右面走了一個人出來，唱：狼在叫.....我被我的偶像嚇到了！沒想到他會出現在我的演唱會中，我記得我當時是大叫：「Welcome to facebook！」張學友應該身在遙遠的地方，剛完成了他的新加坡演唱會，今天我希望跟大家回憶一下.....在舞台上唱一次這首參賽歌曲：《望月》希望你們喜歡。台下掌聲雷動歡呼不停。
Eason開心演出中度過紀念日
演出過後，離開小巨蛋前，所有工作人員、Dancer、樂隊等等紛紛躲起來，等他一踏出房門，全部衝出來向他大爆紙炮，並送上28兩個大字的輕氣球給他，賀他入行28週年，Eason開心嚇一跳，跟大家一一high five 擁抱及影大合照留念。他說，「覺得好神奇，好開心，可以係演出中度過係好開心，咁就28年，希望大家可以身體健康，多謝所有所有一直幫緊我，支持我嘅朋友，多謝大家欣賞我，好多謝。我會繼續做好我嘅每一次演出。