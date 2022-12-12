陳奕迅演唱會歌單 過半數係side track歌 encore居然唱呢首

陳奕迅Fear and Dreams演唱會尋晚（星期五晚）開鑼，今次個唱原定3年前展開，但因社會氣氛及疫情而延期。演唱會舞台有超巨型屏幕，呈現配合主題嘅影像，而演出主題性亦比較強，因此Eason一口氣唱咗廿幾首歌，「忍口」到尾段先至同歌迷互動。
睇返歌單，全晚選唱嘅超過30首歌之中，派台歌唔夠一半，而對上一張廣東專輯《準備中》嘅作品有4首被選唱。而第一場嘅Encore Eason更揀咗自己首張專輯嘅作品，呢首直情係佢第一首入錄音室唱嘅歌……
陳奕迅Fear and Dreams演唱會首場歌單：
- 2001太空漫遊
- 人神鬥
- 當這地球沒有花
- 謊言
- 時代巨輪
- 想聽
- 黑洞
- 龍舌蘭
- 異夢
- 如果這一秒鐘你跟我講你不愛我
- 黑夜不再來
- 開不了心
- 告別婆娑
- 完
- 今日+垃圾
- 夢的可能
- 一個靈魂的獨白
- 任我行
- 人生馬拉松
- 請相信我
- 四季
- 與我常在
- 忘記歌詞
- Life Goes On
- 大人
- 致明日的舞
- 七百年後
- 幸福摩天輪
- 我們萬歲
- Medley :
- 閃、滑鐵盧車站、美麗有罪、隨意門、第五個現代化、放、笑死朕、打得火熱、重口味
- Encore : 遊離份子
原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉