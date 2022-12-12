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娛樂
2022-12-12 11:10:00

陳奕迅演唱會歌單 過半數係side track歌 encore居然唱呢首

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陳奕迅

陳奕迅Fear and Dreams演唱會尋晚（星期五晚）開鑼，今次個唱原定3年前展開，但因社會氣氛及疫情而延期。演唱會舞台有超巨型屏幕，呈現配合主題嘅影像，而演出主題性亦比較強，因此Eason一口氣唱咗廿幾首歌，「忍口」到尾段先至同歌迷互動。

陳奕迅

 

睇返歌單，全晚選唱嘅超過30首歌之中，派台歌唔夠一半，而對上一張廣東專輯《準備中》嘅作品有4首被選唱。而第一場嘅Encore Eason更揀咗自己首張專輯嘅作品，呢首直情係佢第一首入錄音室唱嘅歌……

陳奕迅

 

陳奕迅Fear and Dreams演唱會首場歌單：

  1. 2001太空漫遊
  2. 人神鬥
  3. 當這地球沒有花
  4. 謊言
  5. 時代巨輪
  6. 想聽
  7. 黑洞
  8. 龍舌蘭
  9. 異夢
  10. 如果這一秒鐘你跟我講你不愛我
  11. 黑夜不再來
  12. 開不了心
  13. 告別婆娑
  15. 今日+垃圾
  16. 夢的可能
  17. 一個靈魂的獨白
  18. 任我行
  19. 人生馬拉松
  20. 請相信我
  21. 四季
  22. 與我常在
  23. 忘記歌詞
  24. Life Goes On
  25. 大人
  26. 致明日的舞
  27. 七百年後
  28. 幸福摩天輪
  29. 我們萬歲
  30. Medley :
  31. 閃、滑鐵盧車站、美麗有罪、隨意門、第五個現代化、放、笑死朕、打得火熱、重口味
  32. Encore : 遊離份子

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉

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