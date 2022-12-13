陳奕迅演唱會 | Eason唱《黃金時代》大晒唱功 意外令MIRROR唱《富士山下》舊片翻Hit

陳奕迅(Eason)的《Fear and Dreams》演唱會在第三場交出超水準表現，最尾encore驚喜唱《黃金時代》，全場high爆大合唱，歡呼聲掌聲震裂紅館。Eason的演出引起罷睇Eason的連登網民熱烈討論，他們看過片段之後，不禁出po說︰「Eason今晚首黃金時代係咪痴線？」並指他真的「用作品去說話」。

《富士山下》MIRROR更好聽？ Eason這次演唱會大獲好評，並大讚他回到昔日的水準，認為他不用任何華麗歌衫或特別的舞台效果，單欣賞他唱歌已值回票價。與此同時，有網民到YouTube搜尋Eason的歌曲，發現搜尋《富士山下》時，由MIRROR四子的合唱版成為置頂項目。姜濤、盧瀚霆、柳應廷及呂爵安於一年前在《Chill Club》合唱《富士山下》，當時四人各有solo部份。有網民留言指MIRROR四子的合唱版本比Eason原唱還要好，於是片段的留言區隨即成為戰場。