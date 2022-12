陳奕迅演唱會｜《Fear and Dreams》開鑼 《2001太空漫遊》揭序幕

營幕出現「I THINK THE HUMAN RACE HAS NO FUTURE, IF IT DOESN’T GO TO SPACE」後,緊接是《2001太空漫遊》音樂響起,Eason換上太空人服飾,跟一班「太空舞者」一同登場。

早於2001年,《2001太空漫遊》中的歌詞已提到:「大預言話地球是大限將至,去偵測太空怎樣住。」搬上太空還未倒數九八七,熒幕再出現讓人窒息的驚濤駭浪、洪水淹沒世界、空氣污染、龍捲風等的畫面,舞台上亦伴隨著一班黑色妖怪雀鳥出場,《人神鬥》前奏響起,歌聲再次警醒大家,地球大限將至,病到無藥可救!