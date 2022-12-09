陳奕迅演唱會｜《Fear and Dreams》開鑼 《2001太空漫遊》揭序幕

陳奕迅(Eason)重踏紅館舞台，共25場的演唱會《Fear and Dreams》今晚終於開鑼，除了太太徐濠縈和女兒康堤，還吸引馮德倫與舒淇捧場。演唱會以 Eason睡於床上的影像作序幕，點題「Fear and Dreams」，如夢一場的人生於觀眾面前徐徐展開，驚見床上的Eason，並沒有好夢一場，而是枕頭上布滿恐怖爬蟲、他的面上、口中，以至鼻孔都鑽出曱甴、蜈蚣和蜘蛛等。於惡夢中驚醒的他，掙扎躲避之下跌進床褥的無底深淵之中，並飛進了太空。

營幕出現「I THINK THE HUMAN RACE HAS NO FUTURE, IF IT DOESN’T GO TO SPACE」後，緊接是《2001太空漫遊》音樂響起，Eason換上太空人服飾，跟一班「太空舞者」一同登場。 早於2001年，《2001太空漫遊》中的歌詞已提到：「大預言話地球是大限將至，去偵測太空怎樣住。」搬上太空還未倒數九八七，熒幕再出現讓人窒息的驚濤駭浪、洪水淹沒世界、空氣污染、龍捲風等的畫面，舞台上亦伴隨著一班黑色妖怪雀鳥出場，《人神鬥》前奏響起，歌聲再次警醒大家，地球大限將至，病到無藥可救！