創立社交平台FACEBOOK嘅朱克伯格(Mark Zuckerburg)同華裔太太Priscilla Chan相愛多年,婚後育有3個女兒,但仍然相當識氹老婆。朱克伯格尋日出咗個放閃post,原來佢搵藝術家Daniel Arsham為太太製作雕像,並寫道Bringing back the Roman tradition of making sculptures of your wife(復刻羅馬傳統,為太太製作雕像)。