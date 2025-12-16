陳家樂低調行善 到過渡性房屋幫災民砌床

由陳家樂、廖子妤主演、譚惠貞執導及編劇的《像我這樣的愛情》已於上月底上映，一眾演員及幕後近日四出謝票。凌市場策略集團董事總經理徐靄妍(Sally)日前在社交平台透露自己包場請睇家樂的新戲，原因是發現家樂低調行善，為了感謝對方的幫忙，於是自掏荷包以作回饌家樂的善舉。

Sally上載多張陳家樂、廖子妤、譚惠貞等謝票的照片，其中更見到多張陳家樂在砌床的照片，原來他早前為大埔災民砌床，但家樂從未在社交平台對外宣告。她留言說︰「呢段時間做大埔事件義工，好多朋友出錢出心出力幫忙。主角陳家樂都過嚟過渡性房屋幫我哋砌咗好多張床。」

Sally續指知道陳家樂有新戲上，於是決定請睇戲。她說︰「有機會支持香港電影又可以回饋朋友，決定包場請睇戲，估唔到二百幾位咁短時間滿座一呼百應。本身諗住家樂過嚟say個hi only ，最後變咗全員版謝票場：關錦鵬監製、譚惠貞導演、兩位男女主角阿魚同家樂、Polly ，仲請咗幾十個電影界嘅猛人，搞到我呢個業餘MC好大壓力。因為愛我哋無往而懼。」