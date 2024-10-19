陳家樂孖陳靜拍賀歲片 自覺虧欠連詩雅做個不太負責老竇

由王晶與葉念琛聯合監製兼執導賀歲電影《麻雀女王追男仔》昨日(18日)舉行拜神儀式。陳家樂與陳靜(DaDa)表示他們是搞笑擔當。家樂稱這天的打扮是向王晶的賭片致敬，自己為了角色都看了幾部王晶昔日的賭片，希望滲入演出之中。DaDa稱她的角色打扮比較樸素，所以會在演譯上要比較瘋狂些。

今次電影以麻雀做主題，家樂爆葉念琛導演唔識打麻雀，他說︰「可能要我哋同佢喺現場解釋番點解咁做。我識打麻雀，係因為喺屋邨長大，一班親戚又住附近成日上嚟打麻雀，所以好細個已經學識，就算唔叫好叻都未至於會成為魚腩。我仲有去進修，學埋台灣牌。」