陳家樂孖陳靜拍賀歲片 自覺虧欠連詩雅做個不太負責老竇

由王晶與葉念琛聯合監製兼執導賀歲電影《麻雀女王追男仔》昨日(18日)舉行拜神儀式。陳家樂與陳靜(DaDa)表示他們是搞笑擔當。家樂稱這天的打扮是向王晶的賭片致敬，自己為了角色都看了幾部王晶昔日的賭片，希望滲入演出之中。DaDa稱她的角色打扮比較樸素，所以會在演譯上要比較瘋狂些。
今次電影以麻雀做主題，家樂爆葉念琛導演唔識打麻雀，他說︰「可能要我哋同佢喺現場解釋番點解咁做。我識打麻雀，係因為喺屋邨長大，一班親戚又住附近成日上嚟打麻雀，所以好細個已經學識，就算唔叫好叻都未至於會成為魚腩。我仲有去進修，學埋台灣牌。」
自覺虧欠了連詩雅
雖然今次二人演情侶，但戲中沒有任何親熱鏡頭。家樂如今成為人父，他表示不抗拒演親熱戲，但當然不能臨時加插，而拍攝前亦會跟太太連詩雅交代。他又自覺是個有點不太負責任的爸爸，因為在BB最難湊的時候不在港，當自己回港時，BB已經不用飲夜奶，每天都睡眠充足，感到有點虧欠太太，會努力補償。他說︰「依家係香港，每逢中午夜晚，只要我喺屋企都會由我照顧。」提到連詩雅大晒纖腰，他說︰「佢本身就係瘦底，我反而想佢食多啲嘢。」
提到有傳家樂與岑麗香參與HOY TV首部原創劇拍攝，他表示正在洽談中，只跟導演見了面，自己亦很期待跟岑麗香合作，待一切落實之後會宣布。