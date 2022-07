陳小春大仔Jasper懂6種語言 被應采兒考起廣東話撒嬌回應：我不會

陳小春與應采兒近年主力於內地發展,參與綜藝節目吸金,與兒子Jasper和Hoho現居於上海。Jasper早年與陳小春一同出演《爸爸去哪兒5》萌爆表情與乖巧性格深受網民愛戴;9歲嘅Jasper雖然近年未有跟隨爸媽於幕前出現,但應采兒不時於社交平台分享與Jasper嘅互動近況,最近Jasper就被廣東話考起。

Jasper於2020年轉到上海讀書,應采兒表示當地中文程度非常難,Jasper曾經學到喊,不過佢希望兒子將來可升讀清華大學、北京大學或耶魯大學。應采兒曾經分享過Jasper大講6種語言嘅影片;片中,Jasper先以「英國腔」英文詢問:「Do you want a cup of tea, madam(可否要一杯茶)」,又分別用上「美國腔」英文、上海話、東北話、意大利話及模仿爸爸陳小春跳唱:「我們都是小黃豆,活在⋯⋯」,認真厲害。

不過,當應采兒叫Jasper講廣東話時,Jasper馬上撒嬌咁回應:「不會嘛,我不會」有網民指Jasper愈大愈有型,但亦有唔少網民對Jasper此舉感到驚訝,認為佢明明識講廣東話:「明明小時間會說啊」、「怎麼現在就不說了」、「居然不會廣東話,會⋯⋯」、「唔識廣東話離塞譜」及「他會的!只是不說!之前他參加爸爸去哪兒的時候就經常說粵語」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL,am730獲授權轉載