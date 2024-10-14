陳展鵬結婚六周年 單文柔自爆爭吵多：慶幸最後可以好好吃晚飯

陳展鵬與港姐出身的單文柔2018年拉埋天窗，並育有一女「小豬比」陳諾瑤，二人不時在社交網分享一家三口的幸福點滴。轉眼間，昨日（13日）是陳展鵬與單文柔的結婚6周年紀念日，二人分別在社交網發表愛的宣言。

陳展鵬與單文柔年齡相差13歲，起初都不被外界看好，但二人最後亦修成正果，適逢昨日是結婚六周年紀念日，二人都分別於社交網高調放閃，相當甜蜜；陳展鵬先分享了一條短片，片中見他手持茶杯，並寫上：「You Are My Cup Of Tea」，而站在遠處的單文柔則作狀跳入杯中，陳展鵬寫道：「究竟你係我杯茶，定係我係你杯茶？其實有咩所謂，眨吓眼就六年，感恩這個階段，回味這些經歷，分享彼此感受，共同面對將來。」

單文柔亦有貼出二人交換角色的短片，以及多張二人的恩愛合照，並表示：「6th Anniversary，根據非正式統計，發現每年嘅10月識都係事端特別多，決定特別多，爭吵特別多 今年都唔例外，慶幸，我哋今年最後可以好好一齊吃個晚飯！明年，踏入七年之癢，@rucochan 你有冇信心 披荊斬棘。」字裏行間似乎透露了二人相處間不時有拗撬，不過，網民都表示：「夫妻生活上有意見不合都是正常的」、「兩公婆就是要互相體諒。」其實單文柔在結婚三周年紀念日時，亦曾經公開貼文指陳展鵬：「你不算很寵我」。