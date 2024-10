陳展鵬結婚六周年 單文柔自爆爭吵多：慶幸最後可以好好吃晚飯

陳展鵬與單文柔年齡相差13歲,起初都不被外界看好,但二人最後亦修成正果,適逢昨日是結婚六周年紀念日,二人都分別於社交網高調放閃,相當甜蜜;陳展鵬先分享了一條短片,片中見他手持茶杯,並寫上:「You Are My Cup Of Tea」,而站在遠處的單文柔則作狀跳入杯中,陳展鵬寫道:「究竟你係我杯茶,定係我係你杯茶?其實有咩所謂,眨吓眼就六年,感恩這個階段,回味這些經歷,分享彼此感受,共同面對將來。」