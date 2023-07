陳展鵬美國演唱會門票最貴1000元 網民：超級興奮

網民:有耳福啦

陳展鵬舉行演唱會嘅消息傳出後,唔少網民都留言表示期待及祝福佢演出順利,例如「超級興奮,到時見」、「美國朋友有耳福啦」、「I just watched Secret Door! Look forward to you at the casino in Seattle!」、「Wooow, good show 展鵬」、「wow展鵬加油!!」、「祝旅程順利,演出成功。」及「香港等緊你啊!」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈