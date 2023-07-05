陳展鵬美國演唱會門票最貴1000元 網民：超級興奮

陳展鵬於TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》得到「馬來西亞最喜愛TVB男主角」獎項，亦曾三度奪得馬來西亞視帝殊榮。雖然演員形象深入民心，但其實陳展鵬一直以來擁有一個歌手夢。

美國西雅圖開騷 日前，陳展鵬於社交平台宣布即將在8月6日於美國西雅圖舉行演唱會與海外粉絲見面；門票票價最貴售美金129.99（約港幣1,000元），最平則售美金79.99（約港幣620元），現已售出九成門票。

初出道已是歌手 其實陳展鵬初出道時曾加入寶麗金旗下做歌手，推出過《天性如此》、《迷你》、《快快》、《拉拉扯扯》四首單曲，其中《天性如此》MV更請來徐子淇擔任女主角；惟寶麗金1999年被美國環球唱片收購，陳展鵬轉向演員方向發展。2002年陳展鵬加入亞視，為亞視唱過不少劇集主題曲，包括與陳秀雯嘅《愛在有情天》主題曲《註定》、與小雪合唱嘅《靈舍不同》主題曲《心有靈犀》。2008年，陳展鵬過檔TVB，亦有獻唱劇集歌曲，包括2012年《衝呀！瘦薪兵團》與阮兆祥、喬寶寶合唱嘅《瘦薪族》、2014年《單戀雙城》主題曲《差半步》及與胡定欣合作《城寨英雄》片尾曲《從未知道你最好》等等。

作品送給女兒 陳展鵬2021年事隔21年重返樂壇，加盟天盟娛樂推出新歌《零歲》，表示係送畀女兒小豬比嘅禮物，希望女兒幸福快樂地成長，亦借意提醒自己莫忘初心；之後，陳展鵬又再推出第二首歌《真愛配方》，歌詞圍繞身邊嘅人和事。