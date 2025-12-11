陳山聰恨拍劇TVB已無存貨 學投資電影睇實盤數

陳山聰今日出席車展為汽車品牌擔任一日銷售總經理，他信心滿滿表示相信在他落足咀頭之下會有不錯業績。他稱最近屋苑新增充電設備，自己亦有意購入電車，他說：「我有諗過買七人車，但我老婆話咁大架車，我坐車頭好似個司機咁，都係買SUV㗎啦。我依家買車都係實用為主。」 陳山聰表示囝囝的物品已佔了車的一半，僅得座駕位置屬於自己。他又笑言囝囝很喜歡汽車，不時問他何時換車，甚至會扮他揸車。

投資大馬賀歲片 山聰剛從馬來西亞回來，除了到檳城登台外，亦看他有份投資的馬來西亞賀歲片《媽的又要嫁》完成版本，他說：「希望大家鐘意啦！今次我有少少投資，有份參與製作，今次同以前做演員嘅身份有少少唔同，做演員只係需要照顧劇本，而家就會兼顧多咗啲嘢，以前拍嘢成日都聽到話冇budget，我今日終於知道點解唔夠，因為每樣嘢都係錢！今次吸收多咗做電影嘅嘢，如果今次成績好，希望多啲投資者再投資出年，咁出年再拍多一套。」他指電影未有計劃在香港播出，因為投資方主要吸引馬來西亞的觀眾，並指馬來西亞賀歲片的市場競爭激烈。他預告下年2月會近乎大半個月都在大馬過，新年更會帶埋太太囝囝飛去一齊謝票。

嘗試拍攝短劇 問到在TVB有沒有劇集存貨，他表示沒有，最後一套《奪命提示》亦於3月播出。山聰坦言很想快些拍劇跟同事見面，「已經好耐無見啲同事，好想盡快同佢哋再合作，好掛住佢哋！」他承認公司的製作是少了，相信是為求精益求精。談到他今年比較多登台的機會，是否跟無劇拍有關，他說：「作為一個演員，見到成個演藝圈都轉變緊，我哋都要適應，除咗拍劇之外，都要做其他嘢，始終都要搵食。我不嬲都有登台，做吓一啲音樂會，無論大灣區、馬來西亞、香港又好，有咩都會做，最緊要係有多啲唔同嘅作品做唔同嘅嘗試。」

山聰表示日前也有嘗試拍攝一些短劇，跟內地新晉的導演合作，對方會為一個鏡頭研究很久，力求完美，「好多人都覺得短劇好快，質素好參差，但係我今次參加嘅係一部好認真嘅製作，我都好期待出嚟嘅成品。」