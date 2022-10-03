陳山聰46歲生日貼六嚿腹肌 胡定欣：快啲生多個女

陳山聰昨天（2日）迎來46歲生日，他凌晨準時12時在社交網派福利貼出一張爆肌相，並分享生日願望寫道：「46歲的我，知足、常樂、感恩。今年生日願望希望我大佬Jaco快高長大，身體健康、聽教聽話 。家人及身邊所有朋友身體健康，我主演兩套台慶劇「美麗戰場」、「超能使者」有好成績。最後祝大家身體健康、疫情快消失、大家可以自由自在生活，46歲仲想點吖。#生日派下朱古力啦」，晚上他再分享了多張家庭溫馨合照，並簡單表示：「最好的禮物就在身邊，感恩」不少網民都大讚山聰的六嚿腹肌相當養眼，而林盛斌（Bob）更寫道：「今年視帝，生日快樂」

一班好友包括胡定欣、袁偉豪張寶兒、單立文亦有提前為壽星仔慶祝，胡定欣在社交網貼出合照，並趁機催促對方快啲追多個女，她寫道：「Uncle Joel…你的正能量和動力永遠都係我最好的學習對象，玩的時候盡情玩，要堅持的時候就堅持到底，誠心Auntie Nann祝您生日快樂，身體健康，事業家庭一樣有好成就，同阿萍快d生多個囡，湊夠一對好字，Jaco繼續咁得意!~~」而張寶兒則表示：「每個生日都一起過，祝陳山O生辰快樂 賺多d買多d，龍精虎猛 ，Jaco 快高長大生性聽話 ，阿萍身體健康狀態大勇」。