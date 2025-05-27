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娛樂
2025-05-27 12:06:37

陳慧琳正式閉關為7月紅館個唱準備 反應熱烈加開兩場

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陳慧琳正式閉關為7月紅館個唱作準備。

陳慧琳正式閉關為7月紅館個唱作準備。

陳慧琳Kelly迎來出道30周年，除了經典舞曲《花花宇宙》、《失憶周末》風靡千禧年代，八場紅館演唱會門票反應熱烈，主辦方宣布加開72526日兩場，門票將於529日全線公開發售。

歌單勁長歌詞簿三吋厚

時隔十年再踏紅館舞台，一向追求完美的Kelly已正式閉關，全心投入演唱會準備工作。早前拍攝「紅館萬人結界」預熱短片時，她更捉緊空檔背歌詞、與導演團隊開會，Kelly拿著三吋厚歌詞簿說：「演唱會的歌詞簿已經排好，我花了個多小時，因為不能有錯，錯了要從新排。今次演唱會嘉賓名單已經心中有數，另外歌單特別長，仲有好多歌要背，是那麼厚一本！好緊張，好怕時間不夠，但我會加油，加油！」Kelly透露今次香港站《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》將以全新舞台、服裝及全廣東歌單呈現，更邀來陪伴她音樂成長的「super band」助陣，成員包括雷頌德、黃丹儀、Joey Tang及單立文等，誓言帶樂迷穿越「時光結界」，重溫從出道至今的每個重要音樂時刻。

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Kelly早前拍攝「紅館萬人結界」預熱短片時，便捉緊空檔背歌詞。

Kelly早前拍攝「紅館萬人結界」預熱短片時，便捉緊空檔背歌詞。

陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會

日期：2025711-13日（星期五、六、日）、15-16日（星期二、三）、18-20日（星期五、六、日）

加開日期：2025725-26日（星期五、六）

時間：晚上815 

地點：紅磡香港體育館 

票價：HK$1280 / HK$680 / HK$480 

加場公開發售日期及時間：2025529 10:00am

公開售票網站：[www.urbtix.hk](http://www.urbtix.hk) 

門票旅遊套餐合作平台：Trip.com Group

陳慧琳八場紅館演唱會門票反應熱烈，主辦方今日宣布加開7月25及26日兩場。

陳慧琳八場紅館演唱會門票反應熱烈，主辦方今日宣布加開7月25及26日兩場。

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