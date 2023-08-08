陳慧琳澳門演唱會｜Kelly自爆遭兒子投訴 被彈跳唱無人睇 (有片)

Kelly表示，因為新冠疫情幾年沒機會表演，早已「手痕腳痕」，對於今次演出期待已久，「今次是雙倍奉還，現已很ready很興奮。」今次演唱會以「Season 2」命名，概念源自黄偉文(Wyman)為她填詞的新歌《Season 2》，歌詞寓意重新出發，正好適合再次投身樂壇的Kelly。演唱會海報中的Kelly，以一襲豔麗超高衩長裙登場，她表示長裙並非普通布料，上身帶膠質，需要度身倒模，緊綁上身，雙手又要戴滿戒飾，單是拍照已非常辛苦。她又表示，演唱會以跳舞歌為主，有不少歌曲由雷頌德(Mark Lui)重新編曲，最苦惱是挑選歌單，既要滿足大眾，也要兼顧fans的要求唱side track。完成澳門演唱會後，將會到新加坡、美加等地巡迴，至於香港站，就要視乎場地，她保證會為香港歌重新挑選歌單。

囝囝負評 Kelly 無奈

Kelly現已積極投入籌備演唱會，問到如何分配時間照顧兒子時，她自爆被兒子投訴，「絕對照顧唔到佢哋，佢哋問我點解咁敷衍，我有時問佢哋嘢，會學番我好敷衍。」她笑言要檢討下。提及兩位囝囝，Kelly稱早前為《談情的價值》在家練舞，兒子都已學懂舞步，然而他們似乎不太欣賞，反而指舞蹈員比Kelly更辛苦。問到兒子可有給予她意見，她大感無奈，「佢哋啲意見都係negative，話我首歌好難聽，跳得好難睇，無人再睇我表演，真係少啲自信心都唔掂！」問到可會帶兒子上台表演跳唱，Kelly笑言他們會害羞，不敢走上台，「我自己表演，仲要顧埋佢哋，我諗我會心臟病發！」兩子屆時都會來睇show，但Kelly笑言：「我諗佢哋會嫌悶。」