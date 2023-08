陳慧琳澳門演唱會｜Kelly自爆遭兒子投訴 被彈跳唱無人睇 (有片)

陳慧琳(Kelly)今年再次活躍於樂壇,繼先後推出4首全新廣東歌後,更與Sing Sing Rabbit推出國語版及日語版新曲《The day when we fall in love》,再次進軍日本市場。今日(8日)Kelly在澳門舉行記者會,公布相隔4年後再次踏足澳門舉行演唱會,定於9月30日至10月1日黃金檔期在澳門銀河綜藝館舉行《陳慧琳Season 2演唱會》澳門站演唱會。