陳曉華拍遊艇戲吹到頭痛 無上堂演技大躍進全靠一件事

陳曉華在《新聞女王2》扮演的「唐芷瑤」獲不少好評，她在劇中扮演專門針對「Man姐」佘詩曼的KOL。她的演出獲不少網民指她似足在YouTube上看到專講是非的KOL咀臉，陳曉華聞言也忍不住笑了出來，她坦言不是本色演出，因為自己從來會豁然面對批評，完全不像「唐芷瑤」。
她笑言當下因為代入了「唐芷瑤」的想法，見到直播流量高，便愈講愈開心，愈來愈浮誇，並稱自己沒有參考過網上的YouTuber。
劇中安排她穿上泳衣演出，亦是繼她選港姐、華姐之後，再一次在幕前穿泳衣。雖然只是一件頭，但有網民指要穿這款泳衣可以好看並非人人做到。陳曉華即讚網民識貨，她指因為劇情需要，才安排穿一件頭，如果是少布些，會提前很多天節食，今次只需當天不要吃太多便可。
她表示拍那場戲令她苦不堪言，「完全唔好玩！因為好辛苦，全日都喺海邊，又好大海風。我記得嗰一日之後，頭好痛，因為吹左全日。嗰日又大浪，又陰天，喺遊艇上面拍真係唔容易。大家見到拍出嚟嘅畫面好開心，其實嗰日都係頂住啲海風，拍啲開心畫面俾大家睇。我超級怕暈船浪，所以專登食咗暈浪丸。我係唔會出海，我係好驚，我係冇出過海，好少去海灘、沙灘、上船出去玩，我好少。因為我真係好怕海風，又驚暈船浪！」
提到她今年的演出予人脫胎換骨的感覺，演技大躍進，扮演的「林澄」、「唐芷瑤」均令人眼前一亮，她坦言沒有去上任何演技班，而是放開自己，不恥下問。她說：「可能真係咁多位前輩帶領，我真係會觀察佢哋，好認真睇劇本，有咩就問，我諗最大改變係大膽咗，放膽咗，我以前會好驚煩到人，依家就會見到安哥（郭晉安）又會問，見到佳導又會問，問多啲了解個角色多啲。」