陳曉華拍遊艇戲吹到頭痛 無上堂演技大躍進全靠一件事

陳曉華在《新聞女王2》扮演的「唐芷瑤」獲不少好評，她在劇中扮演專門針對「Man姐」佘詩曼的KOL。她的演出獲不少網民指她似足在YouTube上看到專講是非的KOL咀臉，陳曉華聞言也忍不住笑了出來，她坦言不是本色演出，因為自己從來會豁然面對批評，完全不像「唐芷瑤」。 她笑言當下因為代入了「唐芷瑤」的想法，見到直播流量高，便愈講愈開心，愈來愈浮誇，並稱自己沒有參考過網上的YouTuber。

劇中安排她穿上泳衣演出，亦是繼她選港姐、華姐之後，再一次在幕前穿泳衣。雖然只是一件頭，但有網民指要穿這款泳衣可以好看並非人人做到。陳曉華即讚網民識貨，她指因為劇情需要，才安排穿一件頭，如果是少布些，會提前很多天節食，今次只需當天不要吃太多便可。 她表示拍那場戲令她苦不堪言，「完全唔好玩！因為好辛苦，全日都喺海邊，又好大海風。我記得嗰一日之後，頭好痛，因為吹左全日。嗰日又大浪，又陰天，喺遊艇上面拍真係唔容易。大家見到拍出嚟嘅畫面好開心，其實嗰日都係頂住啲海風，拍啲開心畫面俾大家睇。我超級怕暈船浪，所以專登食咗暈浪丸。我係唔會出海，我係好驚，我係冇出過海，好少去海灘、沙灘、上船出去玩，我好少。因為我真係好怕海風，又驚暈船浪！」