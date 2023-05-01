陳柏宇笑容有段故 與林奕匡岑寧兒等以黑白照散播正能量

尖沙咀海港城近日展出大量黑白照，引來大家熱烈討論。活動以相片向世界展示「除罩」快樂時刻，所以發起由 JR 創立的國際性社區共創藝術企劃《Inside Out Project》，名為「Inside Out: Harbour and the City」共創藝術活動，邀請市民拍下在口罩下隱藏已久的笑臉照片，一起向世界傳播歡樂。照片經過Inside Out 團隊的精心鋪排和藝術處理，加入獨特的黑白波點背景，讓到訪的市民及來自世界各地的遊客將體驗被鋪天蓋地友善笑臉包圍和歡迎的感覺。
多位明星藝人參與
大會收集了超過450張笑臉照片，參與者除有普通市民外，也吸引到各界明星、藝人、網紅及運動員到場，希望能夠透過自己的笑容，帶動快樂和正能量。他們包括林海峰、鄭中基、葛民輝、谷德昭、黃秋生、岑寧兒、陳柏宇、許廷鏗、蘇麗珊、楊偲泳(Renci)、林奕匡、林德信、倪晨曦、李元元(Lucy)、朱柏康、胡子彤、雲浩影、當奴、少爺占、吳家忻 (Kayan9896)、黃妍、陳詠謙及其兒子、江若琳、蕭唯展(Oscar)、Jerry C、柳俊江、林子峰 (Stone)、張文傑等。
紀錄細女出世一刻
陳柏宇很開心成為是次藝術裝置展覽的照片主角之一，他說：「我參與這次活動是因為活動的方向很有意思，充滿意義！因為過去三年多戴著口罩的日子，真是很不舒服、很不自然。現在可以脫下口罩真的得好開心，所以馬上答應參與這拍攝工作。」他憶述說：「記得拍照的時候，我細女Audrey剛出世，所以鏡頭那刻所捕捉了我由心而發的笑容，流露了最自然自在的時刻。我亦希望這個新生命誕生所帶來的喜悅，能夠傳遞給更多的人，讓大家都可以開開心心，以笑臉迎接每一日。」
終於可以自由地笑
林奕匡分享說：「我之前曾看過JR的藝術項目，他的作品都是關心一些社會性的問題，例如是家庭暴力、性取向歧視、小數族裔被欺凌等，因此知道有一位很出色的藝術家，透過藝術想改變一些事實和一些事情。我覺得今次的共創藝術企劃很有意義，我本身都很愛笑，很喜歡把歡樂帶給別人。在這三年疫情期間，我們戴口罩都很久了，現在可以放下口罩展示笑容，是一件美麗的事情！拍攝的時候，我心裡想到可以放低包袱不用再拘謹，自由地笑，真的很難得，因為之前我們都要把笑容收起來，照片正正記載了我這刻的心情。」
黃妍大讚JR作品有意義
創作歌手黃妍表示：「參與是次共創藝術企劃之前，我曾在網上看過JR的作品。他本身也是一個很低調的人，會把平凡人當做主角，多數會拍攝人像和黑白照片。他的作品會啟發到大家想起到一些社會性的話題、一些具爭議性的事情，我覺得做法很好、很有意義！」她回想拍攝照片的情況續說：「我心想究竟脫下口罩時，大家想見到我展露出一個甚麼笑容？哪個會是最久違的笑容呢？哪個是最期待看到的笑容？加上可以脫下口罩心情已大好，因而拍攝了這張笑容燦爛的照片！」