陳柏宇笑容有段故 與林奕匡岑寧兒等以黑白照散播正能量

尖沙咀海港城近日展出大量黑白照，引來大家熱烈討論。活動以相片向世界展示「除罩」快樂時刻，所以發起由 JR 創立的國際性社區共創藝術企劃《Inside Out Project》，名為「Inside Out: Harbour and the City」共創藝術活動，邀請市民拍下在口罩下隱藏已久的笑臉照片，一起向世界傳播歡樂。照片經過Inside Out 團隊的精心鋪排和藝術處理，加入獨特的黑白波點背景，讓到訪的市民及來自世界各地的遊客將體驗被鋪天蓋地友善笑臉包圍和歡迎的感覺。

多位明星藝人參與

大會收集了超過450張笑臉照片，參與者除有普通市民外，也吸引到各界明星、藝人、網紅及運動員到場，希望能夠透過自己的笑容，帶動快樂和正能量。他們包括林海峰、鄭中基、葛民輝、谷德昭、黃秋生、岑寧兒、陳柏宇、許廷鏗、蘇麗珊、楊偲泳(Renci)、林奕匡、林德信、倪晨曦、李元元(Lucy)、朱柏康、胡子彤、雲浩影、當奴、少爺占、吳家忻 (Kayan9896)、黃妍、陳詠謙及其兒子、江若琳、蕭唯展(Oscar)、Jerry C、柳俊江、林子峰 (Stone)、張文傑等。



紀錄細女出世一刻

陳柏宇很開心成為是次藝術裝置展覽的照片主角之一，他說：「我參與這次活動是因為活動的方向很有意思，充滿意義！因為過去三年多戴著口罩的日子，真是很不舒服、很不自然。現在可以脫下口罩真的得好開心，所以馬上答應參與這拍攝工作。」他憶述說：「記得拍照的時候，我細女Audrey剛出世，所以鏡頭那刻所捕捉了我由心而發的笑容，流露了最自然自在的時刻。我亦希望這個新生命誕生所帶來的喜悅，能夠傳遞給更多的人，讓大家都可以開開心心，以笑臉迎接每一日。」