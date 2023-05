陳柏宇笑容有段故 與林奕匡岑寧兒等以黑白照散播正能量

海港城近日舉行名為「Inside Out: Harbour and the City」共創藝術活動。

尖沙咀海港城近日展出大量黑白照,引來大家熱烈討論。活動以相片向世界展示「除罩」快樂時刻,所以發起由 JR 創立的國際性社區共創藝術企劃《Inside Out Project》,名為「Inside Out: Harbour and the City」共創藝術活動,邀請市民拍下在口罩下隱藏已久的笑臉照片,一起向世界傳播歡樂。照片經過Inside Out 團隊的精心鋪排和藝術處理,加入獨特的黑白波點背景,讓到訪的市民及來自世界各地的遊客將體驗被鋪天蓋地友善笑臉包圍和歡迎的感覺。