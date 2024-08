陳法拉曬與哥連費路泰達史雲頓合照 首擔正Netflix電影完成港澳拍攝

電影於暑假展開拍攝,主要在港澳兩地取景,早前完成拍攝的法拉在社交平台分享與帝哥連費路、泰達史雲頓和導演愛德華伯格的合照,以英文留言總結電影拍攝,感謝遇到每一位團隊人員(rateful forever for the beautiful people I got to know),從她發布的合照看,今次主要在私人場地或出海拍攝,其中一張相估計是哥連費路與導演模仿《鐵達尼號》「You Jump I Jump」的經典動作,看來大家打成一片,拍得非常開心。