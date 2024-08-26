陳法拉曬與哥連費路泰達史雲頓合照 首擔正Netflix電影完成港澳拍攝

陳法拉在《The Ballad of a Small Player》電影擔任女主角，在社交平台分享與男主角哥連費路、導演愛德華伯格和泰達史雲頓(左至右)的合照。

近年進軍荷李活的陳法拉，已先後參演不同電影，近日她從美國返港拍攝Netflix電影《The Ballad of a Small Player》，首次擔任女主角的法拉與金球影帝哥連費路(Colin Farrell)大鬥演技，還有奧斯卡金像獎最佳女配角泰達史雲頓(Tilda Swinton)特別演出，法拉早前完成港澳兩地拍攝後，在社交平台開心分享與兩人合照。

電影於暑假展開拍攝，主要在港澳兩地取景，早前完成拍攝的法拉在社交平台分享與帝哥連費路、泰達史雲頓和導演愛德華伯格的合照，以英文留言總結電影拍攝，感謝遇到每一位團隊人員(rateful forever for the beautiful people I got to know)，從她發布的合照看，今次主要在私人場地或出海拍攝，其中一張相估計是哥連費路與導演模仿《鐵達尼號》「You Jump I Jump」的經典動作，看來大家打成一片，拍得非常開心。