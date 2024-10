陳法拉與《黑豹》女星雷碧達喜相逢 到訪巴黎歌劇院感受藝術氛圍

陳法拉憑首部華人超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)打開國際市場,日前法拉應品牌CHANEL邀請,盛裝出席巴黎時裝周,見她身穿精緻白色呢絨連身裙,散發個人獨特的優雅高貴氣質。這次行程中,法拉首次踏足法國著名的大皇宮以及巴黎歌劇院,讚歎兩大地標ICONIC建築的莊嚴及藝術氣氛,深深體會到品牌對文化傳承的貢獻。