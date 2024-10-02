陳法拉與《黑豹》女星雷碧達喜相逢 到訪巴黎歌劇院感受藝術氛圍

陳法拉憑首部華人超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）打開國際市場，日前法拉應品牌CHANEL邀請，盛裝出席巴黎時裝周，見她身穿精緻白色呢絨連身裙，散發個人獨特的優雅高貴氣質。這次行程中，法拉首次踏足法國著名的大皇宮以及巴黎歌劇院，讚歎兩大地標ICONIC建築的莊嚴及藝術氣氛，深深體會到品牌對文化傳承的貢獻。

何詩蓓同場 法拉首次在大皇宮觀看時裝騷，她對這座歷史悠久的建築充滿讚歎：「宏偉嘅中殿同典雅嘅玻璃穹頂這個空間，十分有電影感。今次睇騷我亦特別鍾意最後一幕，一眾女模特兒披上斗篷登場，感覺非常強大自由。咁啱今日天氣好好，藍天白雲，睇完騷心情更加靚。」法拉言辭流露出她對這次時尚之旅，非常喜悅和滿足。在巴黎時裝騷現場，法拉亦喜遇香港奧運游泳選手何詩蓓、台灣女星許瑋甯，還有奧斯卡最佳女配角雷碧達尼安高（Lupita Nyong’o）。法拉跟Marvel電影《黑豹》（Black Panther）女星雷碧達難得碰頭，兩人同樣來自MCU，自然言談甚歡，更把握機會合照留念。