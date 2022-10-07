陳瀅大爆被女藝人走上高層房篤背脊 《美麗戰場》如真實經歷

陳瀅最近擔正無綫台慶劇《美麗戰場》，近日她接受網上平台盒子BOX channel訪問，擔任林柏希節目《月傾會》嘉賓。新劇由16歳演到40歲，陳瀅演技大爆發，連身兼監製、導演、編劇的葉念琛，跟她第一次合作也睇好她絕對有資格攞視后，但陳瀅反而話隨緣：「我知道葉念琛導演好想我攞（視后），佢仲想過我自己，所以我都同佢講，唔好俾咁多壓力我，我覺得隨緣啦！」陳瀅表示拍《美麗戰場》對住葉念琛好辛苦，指劇中初戀太似真實經歷，拍到打冷震：「成日對住導演，梗係辛苦啦！其實佢都有講，人哋問佢邊啲演員最乖、邊啲演員最曳？佢一定話我係最曳嗰個……其實我越拍，我就越知道點解佢要揀我，因為有好多經歷真係有啲似，我好記得我同Aska（張馳豪），Aska就係鍾家寶（劇中角色）初戀，我同佢嗰段關係，令我諗起我同我之前個男朋友一啲經歷，同埋我哋嗌交嘅一啲位，似到我會打冷震！」問到入行以來看似一帆風順的陳瀅，原來也是有苦自己知，她自爆：「打戲，真係打咗好多次，不必要嘅多次！有一次因為嗰個男演員比較新，導演話照打落去啦，當時我亦都係好新，我拍一巴戲，好似打咗我十幾廿巴，打到最後嗰幾巴，我忍唔住真係好委屈，好想喊，因為真係好痛！最後都係俾人剪走咗，我最唔開心係俾人剪走咗成段戲！」

談被網民封做 淫瀅

再講到陳瀅的兩個花名肥瀅和淫瀅，她大方稱：「我睇慣咗啦已經，其實第一個係肥瀅，我認嘅，因為真係唔瘦；淫瀅呢，以我所知係因為《痞子殿下》，蠻儀個角色係好麻甩，又摸朱仔（朱敏瀚）想搞佢呀，咁就會創造到陳瀅好淫呀！由肥瀅變咗去淫瀅，跟返住我個fan base咁樣講，我都會認嘅！」圈中競爭激烈，陳瀅亦見過有女藝人用不同手段上位，她說：「佢上咗某個阿姐（高層），邊個阿姐唔好講啦，佢上咗某個阿姐嘅房，喊晒咁話，我唔明點解要俾佢（演某劇集）囉，我喺度咁辛苦咁多年，佢又唔係咁好喎，聽講佢又成日遲到啦，佢又呢樣嗰樣…」之後篤背脊行為傳返落陳瀅耳中。陳瀅有好幾位緋聞男友，計有方力申、周嘉洛、羅天宇，如果要選老公、男朋友和一夜情對象，陳瀅即答：「一定係朱敏瀚，因為佢呢排真係操得好fit！」言歸正傳，「男朋友，我諗我會揀嘉洛，因為嘉洛係一個好多話題、好多嘢講、好調皮，佢好有活力、好活躍呀；老公，我會揀羅天宇，結咗婚之後，一定make sure呢個係一世，佢又係好專一好乖，同埋我好容易知道佢諗緊啲咩！」點解唔揀方力申？「我覺得我會同佢唔係好夾，因為佢係水瓶座（方力申應為雙魚座）呀，好大男人！」最後問到陳瀅，身為女神，有否收過飯局價之類邀請？陳瀅就話這個時候，要請特別嘉賓出場，就是其經理人Monica親自解答這個問題。

經理人收呻吟聲電話

結果，經理人入鏡大爆料，Monica話：「我想講奇怪訊息多啲呀，因為佢個social media會寫經理人個contact，其實係我嚟㗎，你唔好以為搵到佢，但係有好多人，唔知真唔知定假唔知啦，我試過凌晨兩三點，好多時有啲男仔打電話嚟，然之後喺度對住個電話呻吟，我係有老公㗎嘛，好尷尬，個男仔一打嚟，佢就話，呀、呀、呀（喘氣呻吟聲）！」至於飯局價，Monica就話有人開過七位數字，續爆：「佢話七位數都俾得起㗎，淨係食個飯，我得呀，我本人得，哈哈哈，我食呀，（你係經理人，你有冇問藝人意願？）我使乜問佢（陳瀅）啫，佢都唔係嗰種等錢使嘅人囉！」