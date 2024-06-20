MIRROR成員陳瑞輝(Frankie)最近成為坊間焦點，事關他去年宣布新戀情後，現任女友Christy卻被起底，除指她是蒲精及做傳銷工作外，原來更一腳踏三船，令不少fans及網民大感震驚！

Frankie沉默兩日，今日他終於為女友護航及開腔，在IG限時動態上回應：「最近一啲有關我私人生活嘅報導，為皮寶寶同支持我嘅你哋帶嚟困擾，我好抱歉。同時都想澄清，我係喺上一段感結束後，先正式開始而家呢一段關係，希望大家唔好再作猜測。另外，以前嘅我，唔了解自己好睇嘅地方，喺舞台放鬆唔到，冇信心。我開心大家最近睇到我嘅轉變，睇到我自信咗，開朗積極咗，打開咗自己，俾到更多好睇嘅自己大家睇。我知道呢啲注意絕對得來不易，我嘅轉變我感受到，我知道大家都感受到。最後，感謝你哋嘅體諒同支持。我會繼續進步，繼續做好，成為一個更好嘅自己，去報答所有皮寶寶同支持我嘅你哋。再次感謝大家。」日前傳出Christy介入Frankie與前女友Hei之感情，Christy早於2021年10月開始在IG提及Frankie並稱在《全民造星4》決賽當晚會上Frankie屋企，令人懷疑Christy的介入，導致Frankie與Hei分手。