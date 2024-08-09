陳百祥轉戰小紅書獲讚皮膚好　自爆曾志偉代付豪宅首期

74歲陳百祥（阿叻）過往拍攝過多部經典影視作品，包括《鹿鼎記》、《唐伯虎點秋香》、《賭俠大戰拉斯維加斯》等等，除咗演員身份又涉獵司儀、練馬師及香港明星足球隊等多個範疇。
展示佢多年來嘅「寶貝」
2022年，宣布唔再參與演藝工作，轉戰內地社交平台做KOL，分享生活點滴，極受內地網民歡迎。日前，陳百祥拍片分享住咗30年嘅舊屋，又自爆當年首期係曾志偉畀嘅。
陳百祥拍片帶大家參觀舊屋，舊屋相當闊落，為兩間屋打通設計，共上下兩層，飽覽城市景色，並設有戶外花園；陳百祥透露舊屋將準備重新裝修，並向觀眾展示佢多年來嘅「寶貝」，包括高爾夫球獎盃及1990年首次成為演藝界冠軍練馬師嘅報紙。
「人生贏家呀，偶像」
另外，被問到舊屋係咪市價過億，陳百祥未有正面回應，僅表示：「我哋唔好講錢」，不過透露間屋係拍戲換嚟：「我係拍戲換返嚟嘅，我幫曾志偉拍《小小小警察》，佢又費事畀片酬，就畀咗個首期，之後我就買咗啦。」
唔少網民都大讚陳百祥保養得宜，而且真係好叻：「人生贏家呀，偶像」、「叻哥容光煥發，肌膚總咁好」、「叻哥，你真係好鬼叻」等等，又有網民引用《鹿鼎記》情節，笑言：「懷疑你抄鰲拜的時候打斧頭」、「我懷疑你在抄鰲拜家的時候，留了錢」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈