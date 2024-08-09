陳百祥轉戰小紅書獲讚皮膚好　自爆曾志偉代付豪宅首期

「人生贏家呀，偶像」

另外，被問到舊屋係咪市價過億，陳百祥未有正面回應，僅表示：「我哋唔好講錢」，不過透露間屋係拍戲換嚟：「我係拍戲換返嚟嘅，我幫曾志偉拍《小小小警察》，佢又費事畀片酬，就畀咗個首期，之後我就買咗啦。」

唔少網民都大讚陳百祥保養得宜，而且真係好叻：「人生贏家呀，偶像」、「叻哥容光煥發，肌膚總咁好」、「叻哥，你真係好鬼叻」等等，又有網民引用《鹿鼎記》情節，笑言：「懷疑你抄鰲拜的時候打斧頭」、「我懷疑你在抄鰲拜家的時候，留了錢」等等。