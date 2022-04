王浩信與陳自瑤(Yoyo)的囡囡王靖喬(QQ)昨日生日,Yoyo上載在家中為QQ慶祝的照片,她除了用氣球佈置屋企,亦訂了一個哈哈笑的立體蛋糕,頗有心思。她留言說︰「Happy 10th Birthday to My Little Angel ! Love you so much ! #寶貝生日快樂 #時光飛逝 #唔捨得你咁快長大 #多謝劇組俾我請一日假」

Yoyo只公開囡囡背面照,QQ擁有一把長長的黑髮並手執氣球,但看得出她長高不少。爸爸王浩信則身在大陸工作,暫未見他在網上送上祝賀或留言。早前他們一家三口去主題樂園遊玩,引來大家討論王浩信與陳自瑤的夫妻關係。