陳苡臻Jessica憑短片《破葉》首奪國際影展獎項 戴假髮演無情老師獲肯定

陳苡臻(Jessica)最近憑短片《破葉》(Mint Condition)揚威海外,先後勇奪美國洛杉磯獨立短片獎「最佳女配角(金獎)」(Independent Shorts Awards - Gold Award For Best Supporting Actress),及法國康城世界影展「最佳短片女演員」(World Film Festival in Cannes - Best Actress in a Short Film),演出備受國際評審肯定。