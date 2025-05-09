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娛樂
2025-05-09 13:15:48

陳苡臻Jessica憑短片《破葉》首奪國際影展獎項 戴假髮演無情老師獲肯定

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陳苡臻為短片《破葉》戴上假髮扮演無情老師。

陳苡臻為短片《破葉》戴上假髮扮演無情老師。

陳苡臻（Jessica）最近憑短片《破葉》（Mint Condition）揚威海外，先後勇奪美國洛杉磯獨立短片獎「最佳女配角（金獎）」（Independent Shorts Awards - Gold Award For Best Supporting Actress），及法國康城世界影展「最佳短片女演員」（World Film Festival in Cannes - Best Actress in a Short Film），演出備受國際評審肯定。

Jessica憑短片《破葉》先後勇奪美國洛杉磯獨立短片獎最佳女配角及法國康城世界影展最佳短片女演員。

Jessica憑短片《破葉》先後勇奪美國洛杉磯獨立短片獎最佳女配角及法國康城世界影展最佳短片女演員。

由香港電影導演會出品的《破葉》，是「電影導演教室2024」的十部畢業作品之一，亦屬導演蔡素文首次執導的短片。影片以科幻奇情為題，描寫極端教育制度下的沉重議題，陳苡臻在片中飾演中文老師Miss Lee，一位情感冷漠、宛如AI機械人的教育工作者。雖然外表和藹，但在制度下早已忘卻教育初心，成為一名日復一日執行「偵錯」的工具人。

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為塑造角色的冰冷形象，導演特別安排她戴上一頂冬菇頭假髮。她笑言：「我一戴完個假髮即刻覺得自己變咗另一個人。好記得短片入面有個小演員嘅媽咪事後同我講，佢返屋企播我其他作品俾小演員睇，小演員點都唔相信熒幕入面同Miss Lee係同一個人！」對於今次得獎，陳苡臻興奮表示：「好開心喺演員路上得到肯定同鼓勵。呢個角色同大家印象中嘅老師好唔同，希望之後可以繼續挑戰更多造型同性格獨特嘅角色。亦好多謝導演Soman（蔡素文）對我嘅信任，我會繼續努力。」《破葉》自上映以來廣獲國際肯定，除康城及洛杉磯外，亦於紐約國際電影獎（New York International Film Awards）、洛杉磯電影獎（Los Angeles Film Awards）、倫敦獨立電影獎（London Independent Film Awards）等多個影展奪得包括「最佳短片」、「最佳原創故事」、「最佳導演」等在內的十多個獎項，成績驕人。

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陳苡臻在短片《破葉》中的演出備受國際評審肯定。 陳苡臻與短片台前幕後出席在圓方戲院舉行的畢業放映。 陳苡臻

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