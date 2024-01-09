陳蕾引領進入「織女世界」 時代廣場《新春花蕾》迎龍年

陳蕾成為叱咤出爐雙料女歌手，元旦日勇奪叱咤樂壇女歌手金獎、我最喜愛的女歌手殊榮，登上歌唱事業高峰。新春將至，銅鑼灣時代廣場將聯同陳蕾以《新春花蕾》為主題，於2024年1月17日至2月25日期間推出喜迎新春企劃，以暗藏幸福密碼的9米長新春花蕾隧道、聲勢浩大的步步高「聲」花蕾鼓、飾有陳蕾創作的新春賀年編織圖案的「千姿百態瑰寶花道」為大家開運招福。
陳蕾除了屬樂壇紅人外，同時身兼織物達人，故此時代廣場的《新春花蕾》，更會於「織女世界」首度展出由陳蕾為此企劃而親手編織的全新時尚單品，其中數件單品更將會作慈善拍賣。除此之外，陳蕾還為時代廣場設計了加入編織元素的新春限定利是封套裝，把繁花似錦、花開富貴的新年祝願傳遞開去！
作為織物狂迷的陳蕾坦言與時代廣場一拍即合：「我本身是時代廣場的常客，愛它在地理上的方便和集多個時尚潮流品牌和全球美食於一身之外，更欣賞它不時舉辦的多元化企劃，作為一個創作人，我愛在生活上尋找靈感，而時代廣場絕對是我尋找靈感的來源之一。感謝時代廣場讓我有機會向大眾展示我的編織作品。」談到是次設計的重點，陳蕾表示大玩顏色和織法的配搭：「手作編織的美在於其原創和獨特性，而今次我亦大膽嘗試不同顏色和織法的配搭，創作出充滿生氣的繽紛設計，希望為大家帶來別開生面的新春祝福。」時代廣場跟陳蕾推出新春限定《新春花蕾》針織利是封套裝設計新穎，加入陳蕾獨愛的編織元素，充滿手作溫度。每款設計均飾有立體針織花卉，並以繽紛的顏色組合，配搭復古的燙金圖案，設計具波希米亞風格，為大家帶來別開生面的新春祝福。
而一套5款共8枚的利是封套裝同時包括由陳蕾親自設計的針織利是袋，擅長手作編織的陳蕾特別喜歡配搭織線的顏色，希望每次都能為大家帶來感覺截然不同的編織作品。是次她特意以深淺不一的紅色織線配襯粉色織線，設計出既有新春喜慶氣氛，又不失時尚感的百搭利是袋，祝福大家新一年花開富貴，歡樂如新春花蕾。