陳蕾引領進入「織女世界」 時代廣場《新春花蕾》迎龍年

陳蕾成為叱咤出爐雙料女歌手，元旦日勇奪叱咤樂壇女歌手金獎、我最喜愛的女歌手殊榮，登上歌唱事業高峰。新春將至，銅鑼灣時代廣場將聯同陳蕾以《新春花蕾》為主題，於2024年1月17日至2月25日期間推出喜迎新春企劃，以暗藏幸福密碼的9米長新春花蕾隧道、聲勢浩大的步步高「聲」花蕾鼓、飾有陳蕾創作的新春賀年編織圖案的「千姿百態瑰寶花道」為大家開運招福。

陳蕾除了屬樂壇紅人外，同時身兼織物達人，故此時代廣場的《新春花蕾》，更會於「織女世界」首度展出由陳蕾為此企劃而親手編織的全新時尚單品，其中數件單品更將會作慈善拍賣。除此之外，陳蕾還為時代廣場設計了加入編織元素的新春限定利是封套裝，把繁花似錦、花開富貴的新年祝願傳遞開去！