陳蕾推出新歌《下流社會》 拍MV挑戰做打女

陳蕾剛推出今年第二首主打《下流社會》，MV更讓陳蕾初嘗做打女滋味，亳無格鬥底子的她事前刻意做gym及進行雞精班武打訓練作準備，雖然有替身演繹第一人稱視角鏡頭及較激烈的對打動作，但拍攝當日陳蕾仍親身上陣拍攝了所有打鬥場面，又與動作指導及動作團隊不停交流試位。



陳蕾直言事前輕視了這些場面，當初看示範片段還以為自己能夠應付，怎料一堂過後才知動作場面講求手腳協調，要打得流暢又好看原來很難。這次親身上陣拍攝所有動作場面，那麼下次豈非不用替身 ? 陳蕾笑言如果今次效果反應好，之後所有MV就算是情歌都要加入雙截棍、武士刀這些打鬥元素。她再補充表示，其實是因為專業的動作演員們演得非常入戲讓她興奮得以為自己是練武奇才，所以很想再有機會嘗試武打 ! 陳蕾首次接觸動作場面，動作演員及指導的專業讓她非常敬佩，謙稱如果出來的效果讓人覺得她打得好看，其實歸功於動作演員們出色的演繹，讓人看後以為她充滿力量將對手打得落花流水，希望大家可以多留意他們的努力。今次的動作指導大有來頭，曾遠赴日本跟特攝英雄片的動作指導學習特攝武打技巧，學成後在香港成立特攝團隊製作本地原創特攝片，更經常到醫院、特殊學校做義工表演為小朋友帶來歡樂，而特攝團隊創辦人兼動作指導阿花亦大讚陳蕾有潛質，初次嘗試對打場面已經很快上手，而且能將鬥爭對立的眼神和心態演繹得非常到位。