陳蕾新歌《以正義之名》邀Gigi張蔓姿執導MV 玩火兼揼爛電腦瘋癲演技大爆發

陳蕾近日推出全新搖滾單曲《以正義之名》，她表示新歌靈感是來自網上經常出現的一些以正義之名所留下具攻擊性、很惡毒的留言，認為這些留言對善良或正義的理解好像有着雙重標準，令陳蕾反思這個網上風氣並有感而發創作新歌。 ＭＶ入面，陳蕾演技大爆發，用瘋狂表情演繹出歌詞的憤怒與態度。近月陳蕾有做gym操練為演唱會做準備，亦展現出肌肉與力量，單手攞起結他怒劈電腦表現霸氣，又有玩火及玩劍的場面，陳蕾說：「今次MV入面都有啲玩火又打爛部電腦嘅場面，望落好似好危險，但其實好安全，反而係有一幕我單手舉起結他兜頭打落個電腦度，嚇親在場嘅同事，佢地好驚訝點解我咁勁可以單手舉起個結他！」

拍攝時，陳蕾睇重播不時特別留意自己的肌肉線條有無展現出來，問到華納是否個個都行騷肌肉路線？陳蕾則說：「我自己覺得如果身型好睇啲，咁梗係着衫都可以着多啲（選擇）啦！同埋對我嚟講我嘅身型都係我展現型格嘅一部份，所以我都好想維持到有肌肉嘅一種骨感感覺！但我其實都食好多嘢㗎！」 新歌MV由同門師妹兼份屬好友的張蔓姿（Gigi）執導，陳蕾說：「新歌MV由我老友Gigi張蔓姿執導，因為我睇過佢今年幫MC拍《花海》同埋Zpecial《島嶼時間囊》嘅MV，覺得好有型！咁呢首咁有態度嘅歌我就諗起不如都試吓搵Gigi拍啦！由一開始，Gigi同我講佢嘅諗法嘅時候我已經覺得我完全冇搵錯人，到我有得睇個成品嘅時候，我覺得可能係我拍過最有型嘅MV呀！無論係成個MV嘅剪接、妝頭、服裝等等，我全部都好鍾意，好符合到我隻歌嘅氛圍，直情係我個腦諗到想要嘅嘢！我覺得Gigi好無私咁佢將所有最有型既idea比哂我，我同佢可以話係情同姊妹呀真係唔係我誇張，出到嚟個效果我真係十分滿意，佢真係一個好有才華嘅女仔！」