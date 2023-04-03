陳蕾自稱郁得下會同Ian AK jam舞 Dear Jane即將推出新專輯

陳蕾、Dear Jane出席為「鄰舍輔導會」籌款的《LOUD ON AIR 慈善演唱會 2023》，她一上上台歌迷大即叫其花名「豹哥」及「陳蕾世一」。她是次表演了《凡星》、《相信一切是最好的安排》，以及首次演唱新歌《窮人的薔薇》。陳蕾指新歌自己包辦作曲作詞，「人去到唔同人生階級可能有唔同追求，呢首歌提醒自己咩對我甚至大家最重要，例如大自然，空氣、水、陽光。」

陳蕾要做《全民造星V》導師 台下訪問時陳蕾表示，接下來會非常忙碌，除繼續出歌拍MV，同時又要做《全民造星V》導師，5月中又會與MIRROR成員AK及Ian演出拉闊音樂會，「希望到時間可以同Ian、AK夾舞，我自己有謎之自信，覺得自己可以郁到下，唔好跳太勁就OK。」如果有時間，陳蕾更想去海灘執垃圾，「見到海灘咁多垃圾好想幫下手清理，我唔怕曬黑，可以同埋歌迷一齊去。」實踐《窮人的薔薇》的創作理念。

Dear Jane出場時，是全晚最好氣氛的表演。

Howie 做義工遇好曳小朋友唔會嬲 壓軸出場的Dear Jane，演唱第一首歌《最後一間唱片舖》時，已全場企起身，再演《銀河修理員》、《到底發生過什麼事》、《人類不宜飛行》時，更是全場大合唱。之後Dear Jane首次現場演出了新歌《懷舊金曲之夜》，最後以《哪裡只得我共你》及《聖馬力諾之心》為整個演出作結，非常圓滿。Dear Jane受訪時稱，即將推出全新大碟，「希望暑假前會出到，仲會有啲唔同類型嘅演唱會。」而Howie想起小時候與朋友一起做義工的趣事，「遇到啲好曳嘅小朋友，真係好細個嗰時，咁有啲導師教我哋唔可以嬲，嗰時真係完全唔識得handle小朋友。」4人不約而同大讚兩晚演出有意思，期望可以幫到有需要人士。