陳詠桐JC離開黎明A Music後 重新出發3月首開個人音樂會

陳詠桐(JC)去年跟黎明與林建岳旗下的A Music完約，8年前曾憑出道作《說散就散》在YouTube累積過億點擊的她，一度轉職做唱歌老師。近日她重新出發，宣布將於3月17日在麥花臣舉行首個個人音樂會《Glow Up》，並推出呼應演唱會主題的全新作品《日光》，她表示，「我希望能嘗試更多不同的音樂風格，例如EDM、電子音樂，讓大家看到自己的更多面向。」音樂門票將於本月19日公開發售。

JC於半年前加盟伍樂城創辦的音樂學院做流行聲樂老師，並呼籲歌迷別再催促她錄唱新歌，予人意興闌珊之感。不過她近日宣布開騷，常被指「紅歌唔紅人」的JC剖白心聲，「以前的我很執着於微細的事情，但現在慢慢學懂看開，活得舒坦。」音樂會主題是《Glow Up》，JC認為，「其實成長並不一定會成為更好、更強的人！成長的時候可能有些地方也會退步！」不同的時候，大家也面對着不同的人生課題，有些地方突飛猛進的同時，有些地方也可能會退步，「無論是進步也好、停滯也好甚至退步也好，最重要的就是一起經歷，哪管是要向前還是想靜下來，自己的音樂也可以陪伴大家。」在JC眼中，用自己的音樂陪伴大家一起經歷人生中不同的高與低，就是自己希望能做到的事情。