陳豪拍劇中港兩邊走 心思思想在大陸置業

陳豪近日為銀行拍攝廣告宣傳照，在拍攝過程中，生動地傳遞了高效便捷的理念，為品牌注入嶄新活力，完美詮釋服務主題「一步即達」。在拍攝當天，陳豪貫徹其「好勤力」精神，早上才從劇組完成拍攝，僅短休兩個小時便馬不停蹄趕到現場，實在敬業樂業。

在拍攝過程中，陳豪回憶起年少時，飛越萬里在澳洲求學的經歷，幽默地表示：「香港是一個人才匯聚的地方，各地人士來到香港生活或工作，就像我當年在澳洲讀書時般，初時一定會遇到適應上的問題，像是要自己解決住屋和交學費等，人生路不熟，真是一個大挑戰！好像那些銀行匯款手續，真的繁瑣得像解答數學題！幸好現在完全不同了，因為銀行現時為每位跨境客戶提供最大支援，讓大家能夠更快融入香港生活，而且現在只要有一張『中銀萬事達卡®扣賬卡』，就能全球消費提款，省時便捷！」

談及北上內地拍劇的經驗，陳豪感嘆內地電子支付的普及與便利。他認為「大灣區開戶易」服務，對港人往返內地至關重要，因為能輕鬆綁定主流支付平台，讓日常消費更加便捷。

「每次在內地拍劇，一拍就要拍好幾個禮拜甚至幾個月，發現內地生活的便利性，以及各種娛樂配套均一應俱全。我也認真計劃過是否在內地置業，以便我可在內地拍劇時，無須『兩邊走』！本來我還在擔心如何匯款到內地買樓，但現在知道銀行提供『大灣區購房匯款』服務，真的令人一萬個放心。加上此服務可由香港匯出人民幣用於大灣區購房，而不用受港澳居民的每人每日匯款限額限制，加上有中銀香港的專業團隊協助下，在內地置業從此變得既輕鬆又方便。」