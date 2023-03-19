隱形戰隊｜劉佩玥晒長腿做「一樓一鳳」 慘遭恐怖分子霸王硬上弓

無綫熱播的《隱形戰隊》今日一口氣連放兩條預告片，其中一條講到劉佩玥(Moon)飾演的Shadow要扮成一樓一鳳，近距離埋恐怖分子身進行調查。預告所見，身穿V領性感絲質睡衣的Shadow風騷返回單位，就在準備關門之際，恐怖分子巴翼強行登門造訪表示要「幫襯」，大感慌張的Shadow為了力保「一樓一」身份免穿煲，情急智生以月事作借口企圖脫身，最終當然難敵「霸王硬上弓」的巴翼，被捉實兼遭整個人拋在床上，情況危急。
分享美腿心得
問到阿Moon長腿成為劇集亮點心情，她開心地感謝大家喜歡，還大方分享美腿兩大心得，就是適當運動及飲水：「其實我細個唔係好高，我記得我低年班時都係排前面嗰幾個，直至去到大約中四先至突然開始長高，我諗都關我鍾意運動事。因為以前有打排球，我又好鍾意跑步，所以我覺得做運動同成日飲水都會令到個腳形靚啲。」Moon補充指多散步亦對保持靚腳形有幫助：「我食完飯之後都會去行吓，就算依家揸車，都會去公園或者山度行，所以我覺得適量同適當嘅運動，都會對身形有幫助。」
拍強暴鏡頭唔好受
至於為何經常拍外景都能保持白滑皮膚，Moon透露除了要做好防曬，注意飲食亦很重要：「唔好成日食啲好濃味、或顏色好深嘅食物，味精唔好食咁多，同埋最緊要保持身心開朗，飲多啲水就Ok架喇。」談到明晚Shadow身陷險境一幕，Moon透露拍攝時其實有一定難度：「因為個廠真係好凍，同埋張床唔係床嚟，係一嚿好硬嘅嘢上面有啲被鋪。我同我對手廖家爵對戲時，佢都好緊張，因為驚整親我。我覺得呢類戲最緊要演員之間有溝通同信任，所以我哋最後都好順利完成。」