隱形戰隊｜劉佩玥晒長腿做「一樓一鳳」 慘遭恐怖分子霸王硬上弓

無綫熱播的《隱形戰隊》今日一口氣連放兩條預告片，其中一條講到劉佩玥(Moon)飾演的Shadow要扮成一樓一鳳，近距離埋恐怖分子身進行調查。預告所見，身穿V領性感絲質睡衣的Shadow風騷返回單位，就在準備關門之際，恐怖分子巴翼強行登門造訪表示要「幫襯」，大感慌張的Shadow為了力保「一樓一」身份免穿煲，情急智生以月事作借口企圖脫身，最終當然難敵「霸王硬上弓」的巴翼，被捉實兼遭整個人拋在床上，情況危急。

分享美腿心得 問到阿Moon長腿成為劇集亮點心情，她開心地感謝大家喜歡，還大方分享美腿兩大心得，就是適當運動及飲水：「其實我細個唔係好高，我記得我低年班時都係排前面嗰幾個，直至去到大約中四先至突然開始長高，我諗都關我鍾意運動事。因為以前有打排球，我又好鍾意跑步，所以我覺得做運動同成日飲水都會令到個腳形靚啲。」Moon補充指多散步亦對保持靚腳形有幫助：「我食完飯之後都會去行吓，就算依家揸車，都會去公園或者山度行，所以我覺得適量同適當嘅運動，都會對身形有幫助。」