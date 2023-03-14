隱形戰隊｜江美儀大晒視后功架 驚爆被監製文偉鴻彈鐘

由文偉鴻（Jazz）監製、馬國明、陳山聰、江美儀、唐詩詠、劉佩玥（Moon）、劉穎鏇（Tiffany）主演的《隱形戰隊》，昨晚一集十分精彩。劇情講述邢風（Tiffany飾）與Madam Q（唐詩詠飾）成為「活人狩獵」受害者並同告受傷；身處指揮中心的Madam Fong（江美儀飾），因擔心女兒邢風大為緊張，一度含淚失控大叫：「白車到未？搵人答我，叫佢哋盡快！」 為了顧全大局，Madam Fong迅即回復冷靜並一口氣發號施令，之後急步前往停車場欲奔往醫院看愛女；可惜不但撻不著車，更在心亂如麻之際接獲上司指示須留在指揮中心，江美儀當刻雖已一臉哀傷，但仍專業地強忍淚水，以強悍Tone回應上司，冷靜數秒後即抹掉淚水返回崗位。

除了停車場，江美儀直奔醫院看望女兒一幕亦相當有戲味。因工作關係很晚才趕往醫院的Madam Fong，其潛藏內心的擔憂於看到邢風後大爆發，全程淚盈於睫；不過當眼見愛女睡得安穩兼傷勢不重，Madam Fong激動尚未來得及平伏即難掩喜悅，含著淚水滿臉溫柔的檢查女兒情況兼為女兒蓋上被子，獲網民大讚立體演繹了慈母形象：「江美儀做阿媽時最正」、「演技收放自如」、「在車上心理起伏演出有層次，讓人感動」。之後Madam Fong教訓邢風並指其不配做警察時，邢風全程表現倔強，並含淚反指母親未能走出丈夫離世陰霾；由於Tiffany該幕喊戲演繹得自然又委屈，獲網民讚演技有進步。