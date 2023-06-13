隱門｜黃智雯與TVB疑似未續約 仲有2大離巢先兆

而家出緊街嘅TVB劇《隱門》，今日有報道指女主角黃智雯就快約滿，但原來仲未簽新約，惹來疑似離巢傳聞。今年40歲嘅黃智雯已經加入TVB 16年，除咗上年之外差唔多年年有劇出街，但係播緊嘅《隱門》舊年6月拍完，另一套拍咗未播嘅《再見．枕邊人》亦喺舊年年尾煞科。至今半年黃智雯未有再入劇組，反而就參與朱柏謙主演嘅舞台劇《薄伽梵歌》，並且喺呢期開show。

假如黃智雯都走埋，數下數下大台力推花旦應該仲有蔡潔、林夏薇、陳瀅、蔣家旻等等，真係俾到觀眾好大新鮮感。既然舊年都頒「最受歡迎女角色」俾樊亦敏，中生代都好應該有上位空間，呢期「魚旦媽」莊鍶敏喺《一舞傾城》都做得相當唔錯，仲要傳緊佢同汪小菲有景轟，有戲又有新聞價值，捧得過呀。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈