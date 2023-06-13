隱門｜黃智雯與TVB疑似未續約 仲有2大離巢先兆

而家出緊街嘅TVB劇《隱門》，今日有報道指女主角黃智雯就快約滿，但原來仲未簽新約，惹來疑似離巢傳聞。今年40歲嘅黃智雯已經加入TVB 16年，除咗上年之外差唔多年年有劇出街，但係播緊嘅《隱門》舊年6月拍完，另一套拍咗未播嘅《再見．枕邊人》亦喺舊年年尾煞科。至今半年黃智雯未有再入劇組，反而就參與朱柏謙主演嘅舞台劇《薄伽梵歌》，並且喺呢期開show。
近期田蕊妮參演舞台劇《大離婚日》，而唐詩詠亦都有意同戲劇老師甄詠蓓合作演舞台劇，2位離巢花旦都轉戰舞台，令人聯想到黃智雯係咪有意外闖，拓闊演出空間。不過演藝學院畢業嘅黃智雯，前年就獲本地舞台大師鄧樹榮邀請演出舞台劇《超自然之戀》，黃智雯仲獲提名香港舞台劇獎最佳女主角。
另一個離巢先兆就係黃智雯今年開設時裝網店，同家人一齊拍住上，佢自己當然做生招牌示範。
TVB影響力今非昔比，以往藝人靠入屋優勢搵食，而家拍咗套劇播完都未必有人知。花旦走人之餘，大台用人又另有部署－數埋剩低嘅女一級數女藝員，黃翠如至少3年冇拍劇；李佳芯轉做主持，新劇《慾》只聞樓梯響；龔嘉欣都有大半年未拍劇。本來被寄予厚望嘅馮盈盈走咗去考金融分析師牌，早排又自爆唔想北上開工推劇。
假如黃智雯都走埋，數下數下大台力推花旦應該仲有蔡潔、林夏薇、陳瀅、蔣家旻等等，真係俾到觀眾好大新鮮感。既然舊年都頒「最受歡迎女角色」俾樊亦敏，中生代都好應該有上位空間，呢期「魚旦媽」莊鍶敏喺《一舞傾城》都做得相當唔錯，仲要傳緊佢同汪小菲有景轟，有戲又有新聞價值，捧得過呀。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈