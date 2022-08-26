雪姨IG公開舊照 粉紅色小背心鋼管舞擘腿 詩人上身叫人活得精彩

有「富貴KOL」之稱嘅雪姨較早前將酒店與茶餐廳嘅迷你盆菜拍片作比較，結果惹嚟公關災難，縱然佢數度發文道歉，網民依然唔收貨，除咗佢有份主辦嘅新年市集出現退租潮之外，YouTube頻道訂閱人數亦不斷下跌，就算佢再拍片都冇改善。原來雪姨對上一次出片已經係4個月多前，而IG亦甚少發佈照片。去到噚晚（25日），雪姨突然上載張舊相到IG Story，當中仲包括鋼管舞擘腿照。
雪姨IG Story出擘腿照
雪姨連環PO出多個自己舊相嘅IG Story，首先佢上載一張多年前嘅鋼管舞擘腿照，照片中嘅雪姨身穿鮮粉紅色小背心，並喺鋼管上做出高難度嘅擘腿動作，Story寫上：「今晚食完飯，無啦啦睇番d舊相，發現左呢張.....Errrrr…..以前我條腿咁猛料嘅咩？！」
雪姨自爆曾高達130磅
雪姨再上載一張幾年前嘅旅行照，話自己幾年前成日去旅行，過住一啲無憂無慮嘅生活，並感性地寫上留言：「大家要記住，生活唔係活比其他人睇，誰也不用羨慕誰，生活從來都係你睇我好，我睇你好。人生真係匆匆幾十年，死嘅時候都帶唔走任何嘢，如果努力生活令人生更加精彩，當我老咗走嘅時候，我都會好佩服自己，能夠過一個精彩嘅人生，有經歷嘅人生先會精彩。」 另外，雪姨仲上載咗自己130磅時嘅照片，並笑指自己肥同係咪去影大肚照。
之後，佢就PO出自己上星期喺試身室所影嘅照片，呢張相影唔到雪姨個樣，不過就見到佢嘅小蠻腰，並寫上：「望返上個星期影嘅呢張相，成個人舒服晒，拍攝地點：連卡佛試身室，試完即刻買咗相中Alexander Wang呢件小背心仔。」
雪姨PO完幾個Story後，隨即再上載一張有唔少網民回覆佢嘅截圖，唔知係咪想暗示自己仲有好多網民支持佢呢？
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