由基斯咸斯禾夫(Chris Hemsworth)主演的Marvel大作《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor:Love and Thunder),前日在香港開畫即登上單日票房冠軍,首天大收逾490萬港元,成為2022年本地開畫日票房亞軍,成績僅次於《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)開畫日的572萬港元。

《雷神奇俠4:愛與雷霆》今日票房仍氣勢如虹,截至黃昏單日已收318萬港元,前日上映至今已累積達1140萬港元,速破千萬大關。《雷神4》雲集多位紅人傾力演出,計有「女雷神」妮坦莉寶雯(Natalie Portman)、「女武神」泰莎湯遜(Tessa Thompson)、「屠神者戈爾」基斯頓比爾(Christian Bale),還有羅素高爾(Russell Crowe)、麥迪文(Matt Damon)、瑪莉莎麥卡菲(Melissa McCarthy)等荷李活巨星驚喜演出。