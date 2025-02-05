電影專頁鬧爆今年香港賀歲片 祥賭必贏主角張繼聰︰今次係我最後一次睇你嘅page

專門評論香港電影嘅Facebook專頁「港唔斷戲」，昨日發文批評今年港產賀歲片，直言「票房差係合理」。「港唔斷戲」指「今年嘅香港賀歲片，票房差係合理......我自己只係睇咗三套入面嘅0.7套，純粹諗住應下節，但最後都要睇到我中途離場，真係差同尷尬到睇唔曬......新年流流都要人發火，唔尊重觀眾，觀眾最後都係會離棄你。要搞返好香港電影，就係愈爛嘅牌，就要愈用心打，打爭氣波，但而家好似就係背道而馳，賀歲檔唔再係／唔應該係粗製濫造用嚟吸錢嘅工具，有麝自然香，拍得好就死都幫你推返生，要相信新時代觀眾嘅慧眼，差嘅就擺乜檔期都係曇花一現，搵咩人宣傳，都係死路一條。2025年對香港電影同戲院，都應該係艱難嘅一年，共勉」。

今年香港賀歲片數量上雖然同往年差唔多，但票房數字就未算理想。三套賀歲片《臨時決鬥》、《祥賭必贏》及《麻雀女王追男仔》票房都唔過一千萬元。因此有意見認為香港電影市場未必再需要賀歲片。

有份參演賀歲片《祥賭必贏》的張繼聰，在帖文下留言，寫到「今次係我最後一次睇你嘅page」」，再加個揮手emoji，似乎甚為不滿。由於張繼聰有份演出賀歲片，有網友認為張繼聰唔應該帶頭杯葛該專頁，「人哋評論下套戲啫，你就要咁小家」、「如果咁溫和嘅批評都唔聽得淨係可以讚叻叻講加油？」。

亦有人認為，「港唔斷戲」提到自己只係睇咗三套賀歲片入邊嘅0.7套，然後就批評今年港產賀歲片質素，「票房差係合理」，似乎係以偏概全。而Ben Sir歐陽偉豪都有留言話「三套，每套都0.7套，定係三套有兩套睇晒，一套只睇0.7套？」。