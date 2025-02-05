張繼聰有回應！認為影評人與演員要有良好關係 專頁認地圖砲入場睇《祥賭必贏》

專門評論香港電影的Facebook專頁「港唔斷戲」，昨日發文批評今年港產賀歲片，直言「票房差係合理......我自己只係睇咗三套入面嘅0.7套，純粹諗住應下節，但最後都要睇到我中途離場，真係差同尷尬到睇唔曬......新年流流都要人發火，唔尊重觀眾，觀眾最後都係會離棄你。」張繼聰本身是賀歲片《祥賭必贏》的男主角，他在專頁留言說︰「今次係我最後一次睇你嘅page」其後他再上載影片談及事件。

演員與影評人關係很重要 張繼聰表示原本可以用文字去交代，但大家看文字會有誤差，所以寧願透過影片親自跟大家分享他為何會留下這樣的留言。他指演員與影評人的關係是很重要的：「我哋以前喺演藝學院讀書嘅時候，都有需要去受訓練點成為一個評論員，即係其中一個課題就係我哋要睇好多戲啊，要寫報告啊，學下點點樣去睇一套戲啊。我覺得影評嘅重要性就好似一個導遊咁，有啲朋友未接觸到部電影嘅本身，或者接觸到個電影嘅一啲宣傳嘅第一浸，我哋係需要一啲影評人去導讀，或者睇完一套戲之後去介紹下佢從咩角度切入去欣賞一套電影。」

影評人勿過度主觀 他明白看電影或藝術是一件很主觀的東西，但希望影評人可以撇除一些個人喜好而作評論，他以水果作為例子︰「如果我做咗只蕉出嚟，你一開波你就好鐘意蘋果嘅，咁咁唔使講啦，即係因為你係根本上係唔鐘意蕉㗎嘛。咁但係如果你透過即係你可以解拆畀所有觀眾聽下，呢個人做咗只蕉出嚟，佢點解做一隻蕉出嚟，點解係咁樣嘅呢，佢過程係咁樣做㗎喎，即係原來佢係佢選擇咗咁樣，我到最後只蕉係肥美啊定係有少少爛喎。如果你講到過程出嚟呢，我係最開心嘅，即係其實我有時我恨都恨睇到一啲咁樣嘅一啲影評。」

地圖炮激起網民憤怒 他指表演是一樣與時並進的東西，他續解釋為何這樣留言︰「如果一次地圖炮，好似令到有好多憤怒觀眾會留下一啲比較負面嘅睇法，好似全部戲都唔值得睇……點解會引申到去大家有呢個情緒，都係有前因後果嘅。呢一刻，呢一代仲努力緊嘅電影人都要繼續做落嚟，如果你真係支持我哋香港電影，我覺得唔淨係讚或者彈。」他表示看到有網民指他不接受大家批評，他認為自己過去接受的批評都有合理、無理，「我諗都超乎常人啦，我點會唔接受批評。」 任何批評都會看 他再次強調自己不是小器，坦言批評是很重要，但認為作為同行應該可以用另一個方法去導讀。他稱為何今次有這個舉動，他說︰「其實呢一套只不過即係或者呢一輪我哋好努力去做，只不過係一套電影囉。但係喺我嘅眼中即係呢個係我哋嘅行業，真係唔係一套普通電影咁簡單，我哋行業面對緊好嚴峻嘅一個情況。」他稱自己不是在情緒勒索，對於有人批評電影不好，他再次表示只是taste的問題。他表示自己每次拍完一部電影，自己都是用心去做，所以每次很誠懇、很謙卑地去看每個留言，一些很嚴重的留言都會成為他的動作力。

該專頁在阿聰回應之後，再更新並上載了一天今日(5日)的《祥賭必贏》的戲票，留言說︰「失言係自己問題，真係地圖炮咗其他我未睇嘅電影，但電影好唔好就係另一回事，讚鬧都係睇返作品嘅質素，入場！」