靈戲逼人｜執李佳芯二攤 會唔會係龔嘉欣離巢之作？

本來《靈戲逼人》搵李佳芯做女一，但Ali以健康理由推劇，接手嘅龔嘉欣拍完呢套之後，就未見有其他劇開工嘞。嘉欣入咗TVB 15年，原來才不過33歲，而家大台觀眾主要係大齡人士，又真係幾應該出去闖下。有傳嘉欣同日籍型男甜品師秘戀2年，而家都會幫手出post宣傳甜點，完約打理生意都唔出奇。

▼劇情▼

第一集 (07/03)

年輕作曲家丁一駿被當紅歌手Eric誣蔑抄襲，一駿搬入西貢小村避靜，認識村長方雪海的兒子兼新晉粵劇文武生方浩東，和其好友呂智傑，還意外放出花旦女鬼雲柳芳。柳芳失去大部份記憶，一度誤以為一駿是其舊情人，一駿卻誤會柳芳是浩東介紹來清潔的鄰居。一駿發現柳芳是女鬼的真相，大為驚慌。柳芳意外化解纏擾一駿的惡夢，柳芳提出交換條件，一駿幫她尋找下落不明的舊情人，粵劇編劇曲行雲，柳芳助他有覺好睡，二人達成協議。

第二集 (07/04)

一駿、柳芳開始尋找行雲的下落，發現他自某年後銷聲匿跡。一駿、柳芳得悉村長雪海是劇團班主，便探問有關行雲的消息，但雪海自稱與行雲不相熟。一駿、柳芳從浩東女朋友葉敏敏相熟的退休記者處，取得與行雲有關的相片。相中行雲與柳芳顯得陌生，一駿懷疑柳芳、行雲的關係，柳芳卻甚麼都記不起。Eric派記者跟蹤一駿，並誣蔑一駿是浩東、敏敏的第三者。一駿、浩東等人合計教訓了記者，一駿、柳芳的關係亦漸友好……

第三集 (07/05)

浩東暗中買了雪海放售的衣箱。浩東一次在學校工作與三名學生發生衝突，學生們被浩東的粵劇功架震懾，要拜他為師。皓晴在電台節目聊及認識一駿的經過，使柳芳回想起當年在廣州戲班與行雲的片段，更感迷惘。浩東發現可開拓學生劇團的市場，暪着雪海成立「龍鳳陞劇團」。浩東、智傑到一駿家回收衣箱，柳芳為阻止衣箱被搬走，意外在二人面前露出破綻……一駿、柳芳意外弄破衣箱，浩東欲幫忙修理，卻令柳芳發現自己有「上身」的能力！

第四集 (07/06)

雪海發現浩東買了自己的衣箱，並另組戲班，父子大吵一場；繼母李惠卿使計令二人和好。皓晴找廣州師傅為一駿修理衣箱，柳芳覺得師傅或知行雲下落，要一駿帶她前往，一駿不肯，柳芳暗中掉換一駿、皓晴的同款手錶，並藏身錶中。一駿發現時，柳芳已隨皓晴登上中港巴士，一駿立刻追截。一駿找到柳芳時，她已氣若游絲。一駿救了昏迷不醒的柳芳回家，並向熟知靈異事物的智傑探問，成功解救柳芳。智傑、若琳靈探，若琳對智傑的好感漸增。

第五集 (07/07)

浩東的劇團獲記者採訪，雪海稱會與于明同任劇團顧問，浩東三人為雪海終接受浩東成立新劇團感高興。一駿得悉行雲有家室，浩東劇團的學生阿麗，是行雲的孫女。柳芳得悉此事，大感失落，更向一駿發脾氣……浩東帶學生到粵劇劇院參觀，柳芳暪着一駿偷偷跟隨。柳芳回憶起當年與行雲相處的片段，確信行雲已另娶他人。智傑意外發現柳芳的存在；阿麗從舞台跌下，一駿誤會柳芳因愛成恨欲傷害阿麗，柳芳解釋是自己及時用法力拯救阿麗……

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈