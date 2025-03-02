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娛樂
2025-03-02 16:39:30

面試特攻隊｜林峯開心再與苑瓊丹合作 跟余香凝見面即交流育兒經

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林峯、余香凝、苑瓊丹一齊合作《面試特攻隊》。

林峯、余香凝、苑瓊丹一齊合作《面試特攻隊》。

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林峯、余香凝、苑瓊丹、梁雍婷、王敏奕與苑瓊丹等今日出席《面試特攻隊》開鏡拜神。林峯、余香凝及苑瓊丹一齊接受訪問，林峯、余香凝笑言是苑瓊丹的父母。林峯與苑瓊丹表示上一次合作已經67年前，私下亦不時聯絡，非常開心，而苑瓊丹則是首次跟余香凝合作。林峯表示很期待跟苑瓊丹做對手戲的場口，因為大家屆時會不停爆肚。

林峯、余香凝、苑瓊丹、梁雍婷、王敏奕與苑瓊丹等出席《面試特攻隊》開鏡拜神。

林峯、余香凝、苑瓊丹、梁雍婷、王敏奕與苑瓊丹等出席《面試特攻隊》開鏡拜神。

苑瓊丹指今次故事是反映時下父母跟子女面對搵學校的苦況，她更形容小朋友搵學友是「家族問題」，坦言以前跟現在的讀書環境完全不同，現時收到親戚小朋友的照片，都是拿獎狀，不像以前大家只是拿雪糕筒。林峯與余香凝坦言見面時，已經互相交流育兒經，亦大談揀學校的心得。余香凝坦言幫小朋友揀學校時，自己有時會過份緊張，狀態會有些走火入魔。

他們又提到今次合作的小朋友思想都比較成熟，口齒非常伶俐，亦不怕羞。林峯說︰「以為個小朋友係6歲，但原來只係得4歲，自己以前細個成嚿番薯咁」。

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林峯透露小演員口齒伶俐，思想亦比較早熟。

林峯透露小演員口齒伶俐，思想亦比較早熟。

林峯有份入圍角逐香港電影金像獎男主角，他表示自己首次參與，非常開心可以入圍及可以見識一下，笑言今次可以跟影后余香凝合作，會向她取經。他表示屆時未必帶囡囡及老婆一齊行紅地毯，因為囡囡在上海讀書，太太需要照顧她，所以未必一家三口亮相。問到林峯想不想拎影帝獎座，他表示當然想，拍攝的時候大家已盡大家的努力及本份，拿獎要講緣份。

談及《九龍城寨之圍城》在日本的反應非常好，林峯表示開心香港電影在海外獲不少觀眾支持，希望未來也有不同香港作品在海外獲得不俗反應。

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