面試特攻隊｜林峯開心再與苑瓊丹合作 跟余香凝見面即交流育兒經

林峯、余香凝、苑瓊丹、梁雍婷、王敏奕與苑瓊丹等今日出席《面試特攻隊》開鏡拜神。林峯、余香凝及苑瓊丹一齊接受訪問，林峯、余香凝笑言是苑瓊丹的父母。林峯與苑瓊丹表示上一次合作已經6、7年前，私下亦不時聯絡，非常開心，而苑瓊丹則是首次跟余香凝合作。林峯表示很期待跟苑瓊丹做對手戲的場口，因為大家屆時會不停爆肚。

苑瓊丹指今次故事是反映時下父母跟子女面對搵學校的苦況，她更形容小朋友搵學友是「家族問題」，坦言以前跟現在的讀書環境完全不同，現時收到親戚小朋友的照片，都是拿獎狀，不像以前大家只是拿雪糕筒。林峯與余香凝坦言見面時，已經互相交流育兒經，亦大談揀學校的心得。余香凝坦言幫小朋友揀學校時，自己有時會過份緊張，狀態會有些走火入魔。

他們又提到今次合作的小朋友思想都比較成熟，口齒非常伶俐，亦不怕羞。林峯說︰「以為個小朋友係6歲，但原來只係得4歲，自己以前細個成嚿番薯咁」。