韋史密夫回歸樂壇贏盡掌聲 《BET Awards》頒獎禮獻唱新歌(有片)

55歲荷李活男星韋史密夫(Will Smith)，繼今年為電影《重案夢幻組再重組》(Bad Boys: Ride or Die)推出單曲《LIGHT EM up》後，他於周一舉行的《BET Awards》頒獎禮上，獻唱新歌《You Can Make It》，獲得唱片界高度讚賞，令這位rapper出身的紅星，再度於樂壇掀起話題。
《BET Awards》頒獎禮的得獎者，以活躍在娛樂領域的非裔美國人，和其他少數族裔為主，韋史密夫在今屋頒獎禮上，與費城黑人歌手Fridayy、福音合唱團Sunday Service Choir一起登上舞台，首度公開演繹《You Can Make It》。
被在台上被火圈包圍的韋史密夫，在唱歌前舉起咪說：「我不知道現在有誰需要這番說話，但無論你的生活中發生甚麼事，我都會站在你身邊，告訴你知道你一定能做到。」之後又要說唱形式，唱著：「The harder the fall / the higher you soar / God opens a window when the devil closes the door(摔得越重，你飛得越高；當你跌倒時，上帝會打開一扇窗戶) 。」而他的獻唱為頒獎禮，增添gospel的元素。
▼韋史密夫現場演唱《You Can Make It》▼
據悉，韋史密夫自奧斯卡頒獎典禮上，掌摑喜劇演員Chris Rock後開始陷低潮，這段時間他選擇從回錄音室，不但與加拿大歌手Sean Paul 合作曲《LIGHT EM UP》，之後又推出歌曲《You Can Make It》。此曲是他自2005 年《Lost and Found》後，重回樂壇的《Dance in Your Darkest Moments》專輯先行曲。