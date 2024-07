韋史密夫回歸樂壇贏盡掌聲 《BET Awards》頒獎禮獻唱新歌(有片)

55歲荷李活男星韋史密夫(Will Smith),繼今年為電影《重案夢幻組再重組》(Bad Boys: Ride or Die)推出單曲《LIGHT EM up》後,他於周一舉行的《BET Awards》頒獎禮上,獻唱新歌《You Can Make It》,獲得唱片界高度讚賞,令這位rapper出身的紅星,再度於樂壇掀起話題。

被在台上被火圈包圍的韋史密夫,在唱歌前舉起咪說:「我不知道現在有誰需要這番說話,但無論你的生活中發生甚麼事,我都會站在你身邊,告訴你知道你一定能做到。」之後又要說唱形式,唱著:「The harder the fall / the higher you soar / God opens a window when the devil closes the door(摔得越重,你飛得越高;當你跌倒時,上帝會打開一扇窗戶) 。」而他的獻唱為頒獎禮,增添gospel的元素。