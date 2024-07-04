韋史密夫回歸樂壇贏盡掌聲 《BET Awards》頒獎禮獻唱新歌(有片)

55歲荷李活男星韋史密夫(Will Smith)，繼今年為電影《重案夢幻組再重組》(Bad Boys: Ride or Die)推出單曲《LIGHT EM up》後，他於周一舉行的《BET Awards》頒獎禮上，獻唱新歌《You Can Make It》，獲得唱片界高度讚賞，令這位rapper出身的紅星，再度於樂壇掀起話題。

《BET Awards》頒獎禮的得獎者，以活躍在娛樂領域的非裔美國人，和其他少數族裔為主，韋史密夫在今屋頒獎禮上，與費城黑人歌手Fridayy、福音合唱團Sunday Service Choir一起登上舞台，首度公開演繹《You Can Make It》。