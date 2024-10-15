韓便利店聯乘黑白大廚撕漫男、蔣皓埈等4廚師　9大餐點10月下旬開賣

Netflix韓國料理真人騷《黑白大廚：料理階級大戰》捧紅眾多參賽者，先前韓國連鎖便利商店CU開賣參賽者拿坡里美味黑手黨的「栗子Tiramisu」，剛上線就被搶購一空；而韓國便利店GS25也加入戰局，與4名《黑白大廚：料理階級大戰》廚師聯乘餐點，9大餐點內容曝光。

韓國便利店GS25於10月9日宣布與「白湯匙」米芝蓮一星主廚蔣皓埈、「黑湯匙」撕漫男（趙光浩）、阿姨無菜單料理一號（金美玲）、外賣員廚師（林泰勳）等4名廚師合作「便利湯匙」系列餐點，將於10月17日至10月19日透過GS25APP搶先預購「撕漫男」的聯名商品，其他廚師的商品預計10月下旬在全國GS25販售。