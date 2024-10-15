韓便利店聯乘黑白大廚撕漫男、蔣皓埈等4廚師　9大餐點10月下旬開賣

Netflix韓國料理真人騷《黑白大廚：料理階級大戰》捧紅眾多參賽者，先前韓國連鎖便利商店CU開賣參賽者拿坡里美味黑手黨的「栗子Tiramisu」，剛上線就被搶購一空；而韓國便利店GS25也加入戰局，與4名《黑白大廚：料理階級大戰》廚師聯乘餐點，9大餐點內容曝光。
韓國便利店GS25於10月9日宣布與「白湯匙」米芝蓮一星主廚蔣皓埈、「黑湯匙」撕漫男（趙光浩）、阿姨無菜單料理一號（金美玲）、外賣員廚師（林泰勳）等4名廚師合作「便利湯匙」系列餐點，將於10月17日至10月19日透過GS25APP搶先預購「撕漫男」的聯名商品，其他廚師的商品預計10月下旬在全國GS25販售。
撕漫男推出四川料理辣子雞、海鮮鍋巴湯
GS25在10月13日公布商品細節，「日式終結者」蔣皓埈祭出魚餅湯、牛肉大蔥烏龍麵；看漫畫學廚藝的「撕漫男」將推出四川料理辣子雞、海鮮鍋巴湯；擅長家常菜的阿姨無菜單料理一號主打菜包肉、小菜系列、法式吐司三明治；外賣員廚師的拿手菜麻辣香鍋、溜三絲飯將成為便利店美食。
事實上，《黑白大廚：料理階級大戰》在多國爆紅，不僅參賽者經營的餐廳預訂量暴增，韓國超級市場或便利店也看上商機，CU超商搶先與「拿坡里美味黑手黨」合作，將把節目中出現的「栗子Tiramisu」商品化，當時開放預售時，2萬個栗子Tiramisu杯短短20分鐘就被搶光。
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