73歲韓國國寶級歌手趙容弼,今日共布會推出一張4曲EP《Road to 20 - Prelude 2》,這是繼去年的迷你專輯《Road to 20 - Prelude 1》後的新作,亦是他職業生涯第20張正規專輯的預備曲,當中包括《Feeling Of You》、《拉》(Ra,暫譯),以及《剎那》、《像塞倫蓋提一樣》等曲目。今晚香港時間7時,新曲會在各大音樂串流平台上架。