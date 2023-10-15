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娛樂
2023-10-15 22:20:04

韓國新概念女樂隊QWER 成員彈得睇得 以電玩手制命名隊名(內有MV)

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QWER單曲專輯《Harmony from Discord》本周三見街。

由Kakao娛樂推出的新女樂隊QWER，由四位成員Magenta(26歲，負責Bass)、Chodan(24歲，負責鼓與和聲)、Siyeon(23歲，負責結他和主音)、Hina(22歲負責結他及鍵)等組成，並由Chodan擔任隊長。

 

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QWER全員均懂樂器演奏。

成員全是內容創作者出身

QWER 4人均在新媒體，有獨當一面技能，像Magenta與Chodan是內容創作者，活躍於Twitch開直播；Siyeon李始燕，是前日本偶像NMB48的成員，Hina則是一位coser，在TikTok上有400萬追隨者。至於團名QWER，則取自電動遊戲手制的技能鍵Q、W、E、R，象徵著根據情況組合技能，來引導遊戲進行。

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QWER新碟歌曲，傳達成員們的個性與成長故事。

QWER將以不同的音樂風格展現多樣化的音樂她們的首張單曲專輯《Harmony from Discord》，包含了主打歌《Discord》以及其他曲目如《Harmony of Stars》、《Mystery Diary》和《Harmony of Stars (Jin Rico Remix) (CD Only)》。主打歌《Discord》充滿電玩搖滾的活力。其他歌曲則傳達了成員們開朗充滿希望的個性與成長故事。QWER的出道單曲《Harmony from Discord》，將於10月18日下午6時上架，實體專輯亦於同日發行。

 

 

QWER 《Harmony of stars》MV

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QWER的形象，可辣可甜，似日系偶像多過似韓系女團。

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