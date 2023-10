韓國新概念女樂隊QWER 成員彈得睇得 以電玩手制命名隊名(內有MV)

QWER將以不同的音樂風格展現多樣化的音樂她們的首張單曲專輯《Harmony from Discord》,包含了主打歌《Discord》以及其他曲目如《Harmony of Stars》、《Mystery Diary》和《Harmony of Stars (Jin Rico Remix) (CD Only)》。主打歌《Discord》充滿電玩搖滾的活力。其他歌曲則傳達了成員們開朗充滿希望的個性與成長故事。QWER的出道單曲《Harmony from Discord》,將於10月18日下午6時上架,實體專輯亦於同日發行。

▼ QWER 《Harmony of stars》MV ▼