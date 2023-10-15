韓國新概念女樂隊QWER 成員彈得睇得 以電玩手制命名隊名(內有MV)

QWER單曲專輯《Harmony from Discord》本周三見街。

由Kakao娛樂推出的新女樂隊QWER，由四位成員Magenta(26歲，負責Bass)、Chodan(24歲，負責鼓與和聲)、Siyeon(23歲，負責結他和主音)、Hina(22歲負責結他及鍵盤)等組成，並由Chodan擔任隊長。

成員全是內容創作者出身 QWER 4人均在新媒體，有獨當一面技能，像Magenta與Chodan是內容創作者，活躍於Twitch開直播；Siyeon李始燕，是前日本偶像NMB48的成員，Hina則是一位coser，在TikTok上有400萬追隨者。至於團名QWER，則取自電動遊戲手制的技能鍵Q、W、E、R，象徵著根據情況組合技能，來引導遊戲進行。