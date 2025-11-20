韓團XODIAC真人跳入AI世界 新MV攻國際影展爭獎 (有片)

今日（20日），XODIAC終於推出了AI版完整MV《Alibi: MOONLIGHT BLOOD ALLIANCE》。今次的AI版MV中，每位成員的外貌、造型、配角及周圍建築物均由AI生成，更屬K-POP界首部全以AI製作的MV，極具歷史性意義。與此同時，該MV正式發布之前，已被選中入圍Seoul International AI Film Festival 2025及Bali International AI Film Festival 2026兩項國際AI電影節，消息一出令成員們十分鼓舞，也衝擊了K-POP粉絲對MV的另一角度。

全員走進 虛擬世界

JACSO娛樂的負責人施念慈表示：「繼先前X-UNIT的MV運用Google VEO3的AI生成技術後，此次《Alibi》MV運用了Kling的技術，創作了全AI的《Alibi》故事。在最後一幕9位成員的背影呼應了《Alibi》MV最後一幕，同樣是9位成員的背影的延續。《Alibi》MV最後一幕9人背影代表XODIAC全員走進AI的虛擬世界裡；而《Alibi》的AI故事視頻最後一幕9人背影，則代表他們從AI虛擬世界走回真實世界的舞台上。在之後的回歸舞台中，成員們會穿上AI MV中的衣服，走上舞台。用AI可以實現一些難以拍攝的場面之外，更可以令KPOP界以外的人都有機會可以認識到XODIAC，令XODIAC走在前端，創造不一樣的價值！」