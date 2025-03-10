顏米羔爭人2萬蚊拖足3年 自認生活非大家想像中風光

憑《中年好聲音》人氣急升的顏米羔今日(9日)迎來其44歲生日，但他在生日前夕就收到大禮，被人在網上追數。對方更貼出多張對話截圖，日期顯示為2024年6月25日及6月30日，兩度問對方可「找到數」未。另一張就顯示為11月4日，見到對方再次向顏米羔追數，但今次就未見顏米羔有回覆。直至昨日他再向顏米羔發訊息，均未見有回覆。與此同時，顏米羔就跟fans在黃金海岸聚會，非常開心。

顏米羔去年曾回覆對方表示自己沒有收入，「其實我由上年(2023年)到而家都無工作收入，得啲好散嘅Job仔維持住，叫做好彩無咩要特別洗錢。比賽完到而家都未收到公司一蚊糧，生活精彩，但未有落袋，一分匹布咁長，搵日見面，好耐冇傾偈喇，我都經歷咗一個好難形容嘅旅程，辛苦但係堅持，我記得架兄弟，我會盡快settle。」

顏米羔見被公開追數，終於在晚上有回應，他在社交平台上載跟追債人的對話截圖，並見到一張轉帳記錄截圖。截圖見到顏米羔嘗試致電給對方，及後他留言說︰兄弟，我明你失望，但你選擇用呢個方法，其實傷害會好大。我承認我無好好溝通，真係好長篇，亦係我個人嘅嘢冇必要你去體諒，我才剛剛Settle好我之前自己嘅事情，我都唔係你睇得咁風光，一直在努力中，有事慢慢講，何必咁樣傷害。我無咗電話記錄，你話我知數目係幾多，我搞咗畀你先。」

對方回應顏米羔指對方連一個基本尊重回覆幾時找數都沒有，並稱「我唔係base on你風唔風光去決定催唔催你，你係真係有經濟困難，當初就唔啱傾到啱，點解拖到咁。」更謂「有邊次唔係幫得到就幫，兄弟唔係叫就得，我哋都上過堂，我哋行為先係反映我哋所作所為。錢嗰度我最開初係話20k…Threads嗰度我收埋咗，你睇吓點出番畀我。」最後顏米羔傳了一張25,000元的銀行收據相片給對方。 顏米羔其後亦發聲明表示「就今日3月9日有一位朋友在Threads發表，有指2022年未支付一個工作薪金2萬元，本人承認與對方溝通不足，導致對方不安，亦已與對方道歉並處理款項。事件處理完畢後，才發現有傳媒，在未聯絡本人尋找回應前，經已轉載及報道，故本人決定在此重新作出回應。多謝大家關心，收到晒大家嘅生日快樂」。