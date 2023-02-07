風再起時｜梁朝偉苦練琴技兼被城城打 踢躂舞考起郭富城

由梁朝偉和郭富城主演，翁子光執導的香港史詩式電影《風再起時》今日(7日)舉行首映禮，電影多位演員一齊出席，場面非常熱鬧。翁子光笑言生前應該做了很多好事，才能撮合了偉仔與城城的合作。

梁朝偉和郭富城在首映禮分享拍攝時的挑戰，偉仔自言在電影中需要彈奏三首歌，不懂彈琴的他坦言，苦練的過程非常辛苦，同時亦很有挑戰性，他說︰「我從來冇接觸過樂器，仲要練咁難嘅樂器，但作為一個演員投入角色，都係要透過練鋼琴，都幾得意！」而城城則表示，因為其中一幕情節要隨偉仔的琴聲跳踢躂舞，他自言即使有舞蹈底子也被考起，「事前搵咗一個踢躂舞老師練咗幾日，一整晚係咁跳，其實好傷啲筋骨，之後拍嘅時候就算幾痛都要頂住上。呢場真係好難忘！」

偉仔恨演連環殺手

問到電影中哪一幕最難忘，城城好肉緊表示：「就係要好大力打我哋嘅梁朝偉，唉！拍完咁耐啦，我再一次想講係點打得落手呢！大家都好錫偉仔，好愛佢！」在旁的偉仔笑笑口問︰「點解打唔落呢？」城城續說︰「嗰刻我唯有麻醉自己係磊樂，偉仔真係好尊業。」偉仔表示當時沒有鼓勵城城，只著他不用理，照打，但問到他最難忘的情節是否被打時，他笑說︰「其實唔係好記得，但通常要通宵就好難忘，要捱夜就唔係好得。」

問到日後再合作會考慮演甚麼角色，偉仔表示希望可以做一些比較複雜類型，例如連環殺手，而城城則希望角色是他從沒有演過的類別。