風林火山｜麥浚龍七年倉底戲傳4月上映 監製：尚未定檔

由Juno麥浚龍執導嘅《風林火山》雲集多位影帝級男星，當然令觀眾相當期待，但套戲由2018年煞科至今已經等足7年，到底幾時有得睇？好似就快成為都市傳說。

即將於月中舉行嘅香港國際影視展（FILMART），向來都係預視今年有咩新港片推出嘅重要場合。有網民發現，喺FILMART舉行期間，香港藝術中心將會播放一套名為「風林火山 宣傳影片」嘅戲，由此推斷《風林火山》終於曝光。有內地微博主更指《風林火山》將於4月10日在港上映。

「上映期全是外界猜度而已」

不過《風林火山》監製禤嘉珍隨後發文回應，強調《風林火山》完全未定檔，「之前所傳的上映期全是外界猜度而已」。至於17號嘅2小時播放活動，禤嘉珍話係將特制15分鐘宣傳片，喺放映室不停重複播放，等各地發行片商作營銷活動。

關於《風林火山》映期，去年有媒體訪問《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超，陳生透露佢知道《風林火山》將會排喺去年底上映，不過消息傳出後宣傳未見起動。而負責為《風林火山》預告操刀嘅剪接師黃海出席香港電影資料館舉行嘅座談會，表示《風林火山》影片目前已經完成，可以上畫。