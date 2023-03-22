風火海下月合體出席舞蹈歷史展覽開幕禮 回顧商業舞蹈60年

曾為港、台多位天王天后級歌星排舞的香港頂尖排舞總監林青峰（Sammy Lam）及黃國榮（Sunny Wong）、秦卓芬（Roy Chun）聯手創立的「香港舞蹈演藝人協會」將於4月7日至10日假香港大會堂-展覽館舉辦香港舞蹈歷史為題的盛大展覽《舞之步伐·藝之傳承》，見證香港60年來商業舞蹈輝煌成績。展覽為期4天，這是香港首個以商業舞蹈歷史為題材的展覽，而且籌備多年，可謂史無前例。
今次展覽目的是令參觀人仕能一同見證香港商業舞蹈的發展里程，同時讓公眾（尤其是年青一代）了解香港如何從文化沙漠發展成為中西文化匯聚、多元化舞蹈的國際城市，介紹香港由1960年至今，60 年來舞蹈表演的發展歷程，同時展示出珍貴的片段及圖片，讓大眾彷如置身時光隧道，在一瞬間匆匆走過幾十年的時光。
「香港舞蹈演藝人協會」為今次展覽走訪了多位在商業舞蹈演藝界範疇內各門各派的舞林高手，而當中的製作團隊包括著名演唱會舞蹈總監、著名演唱會排舞老師、行內數一數二的舞蹈學校校長等等。
展覽開幕典禮於下月7日舉行，當日出席的嘉賓有「永遠名譽會長」曾志偉先生、有「EYT 之父」之稱的「永遠榮譽顧問」蔡和平先生、「名譽會長」謝天華先生、「資深顧問」許愿先生，還有陳小春、朱永棠、吳卓羲、張立基、愛廸古士文（Eddie De Guzman）等等。而吳卓羲、前跳舞組合《風火海》成員謝天華及朱永棠；與及陳曉東、彭敬慈、[email protected]等齊齊拍攝宣傳片，全力支持今次香港舞蹈界盛事！大會同時安排了四位業界資深人士擔任展覽活動大使，包括跳唱組合EO2的Eric謝凱榮、電視演員李鴻杰、1983年已加入無線電視舞蹈組的何華超、擔任創作總監和節目導演兼舞蹈監製超過二十年的余文傑，絕對星光熠熠，舞撼全城。
另外展覽會舉辦《舞人港嘢 Live》分享會，邀請著名舞者及編舞家分享充滿 色彩的舞蹈生涯、心得及舞台趣事；《舞蹈服飾展示》則以舞蹈服裝實體配以剪輯舞蹈片段以全日播放展示。今次展覽絕對能讓參觀者多方位、多角度了解舞蹈演藝人的生涯、香港商業舞蹈的發展里程。