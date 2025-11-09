食屎CP現身亞視演員招募 《愛回家之開心速遞》 陳師奶孖陳先生參與試鏡

在《愛．回家之開心速遞》中的「食屎陳先生」黃志榮和「食屎陳師奶」孫慧蓮昨日到亞視試鏡。

亞洲電視宣布重新拍攝一系列節目，昨日起一連兩天展開演員招募，物色人選參與在11月尾開拍的節目和劇集。

昨日（8日）首天招募行動，吸引了多位前亞視演員，包括曾有「亞視一姐」稱號的薛影儀、在1993年亞洲小姐獲得「最上鏡小姐」的前艷星蔡美蘭、曾參加2012年亞洲先生的鄧簡文，還其他電視台的特約演員，以及劉青雲的侄仔劉凱浚（Duncan）和梅啟明均有前來試鏡，場面熱鬧。