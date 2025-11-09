食屎CP現身亞視演員招募 《愛回家之開心速遞》 陳師奶孖陳先生參與試鏡

亞洲電視宣布重新拍攝一系列節目，昨日起一連兩天展開演員招募，物色人選參與在11月尾開拍的節目和劇集。
昨日（8日）首天招募行動，吸引了多位前亞視演員，包括曾有「亞視一姐」稱號的薛影儀、在1993年亞洲小姐獲得「最上鏡小姐」的前艷星蔡美蘭、曾參加2012年亞洲先生的鄧簡文，還其他電視台的特約演員，以及劉青雲的侄仔劉凱浚（Duncan）和梅啟明均有前來試鏡，場面熱鬧。
今年亮相ViuTV及HOY TV
首天面試不乏熟悉面孔，包括TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中的「食屎陳師奶」孫慧蓮及「食屎陳先生」黃志榮，兩人有望轉投亞視再續前緣。
年屆87歲的孫慧蓮本身是個特約演員，「食屎陳師奶」可算是她從影以來的代表角色，不過其角色已在《愛．回家之開心速遞》中消失，今年8月卻現身ViuTV劇集《社畜再培訓先導計劃》，之後她更驚現HOY TV新劇《我愛九龍城》，不僅繼續演「陳師奶」，更與「食屎陳先生」夫妻檔在隔籬台同框。孫慧蓮退休前曾是一位小學教師，由1959年起教過五間小學，連羅家英都是她的學生，當孫慧蓮退休後，由教育界轉戰演藝界，本身鍾意演藝工作的她於1996年看到港台招聘演員，於是寫信應徵並展開其演戲人生，直至2006年正式退休後繼續做特約演員。昨日孫慧蓮與好拍檔黃志榮雙雙現身亞視，獲安排參與演員招募的試鏡活動。其實，「食屎陳先生」黃志榮除了是個特約演員，月前他亦被網民發現揸的士，經有有人乘坐由黃志榮駕駛之的士並放上網討論，一度引起熱話。