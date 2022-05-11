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娛樂
2022-05-11 16:54:17

食腦喪B｜朱智賢曾參加Cookies成員選拔 偷食人夫致形象插水

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朱智賢
朱智賢

TVB劇集《食腦喪B》正在熱播中，劇集除咗以百看不厭嘅喪屍為題材之外，仲搵咗唔少靚女助陣，成功吸引一班網民收睇。講到劇中嘅靚女演員，當然唔少得飾演大A姐嘅朱智賢（Ashley）啦！

現年35歲嘅朱智賢，喺2003年以17歲之齡參加女團Cookies嘅成員選拔活動，佢成功喺5百多位參加者中突圍而出躋身五強，可惜最後三甲不入，未能加入娛樂圈。喺未入行前，朱智賢曾任空姐，2012年參選港姐不過入唔到初賽，喺2013年再次參選，以27歲之齡終於成功入圍，未能晉身十強嘅佢，獲得最具健康美態獎後，成功加入無綫成為藝員。

入行初期，佢喺娛樂新聞台擔任主播，之後亦有參與唔少節目拍攝，例如《東張西望》及《3日2夜》等等，當中憑《3日2夜》經常着三點式泳衣示人，被網民封為新一代「咪神」。除咗主持之外，佢亦有參與唔少劇集拍攝，而且戲份仲越嚟越重，例如《一屋老友記》、《誇世代》、《救妻同學會》及《白色強人》等等。去到2020年，正值上位嘅佢同人夫黎振燁開拍攝劇集《食腦喪B》時撻着，當時二人分別瞞住緋聞男友謝東閔及臨盆在即嘅老婆，喺車廂幽會兼食心形蛋糕。事件爆出後，二人形象隨即插水兼入雪櫃。

當時有指TVB「棄黎保朱」，而朱智賢喺2021年3月疑似獲得解凍，出席有份主演嘅劇集《愛美麗狂想曲》嘅宣傳活動，而黎振燁就繼續無影。當時朱智賢就話現階段淨係想專注工作，等公司再安排。喺停工期間，朱智賢不忘自我增值，除咗修讀營養學之外，佢仲努力經營個人社交網站，不是上載行山照片，向行山KOL方面發展。

今次佢喺《食腦喪B》中飾演性格硬淨嘅女強人律師「大A姐」余晨曦，係史葛（黎振燁飾）嘅女友兼華倫（方紹聰飾）嘅愛慕對象。劇集出街後，唔少網民都有留言表示支持佢，例如「今晚坐定定支持！」、「忘記過去，你仲有大把機會，加油俾心機」、「我一定會繼續睇食腦喪b支持你」及「好好戲哦。」等等。

《食腦喪B》劇照
《食腦喪B》劇照
《食腦喪B》劇照
《食腦喪B》劇照
《食腦喪B》劇照
《食腦喪B》劇照
朱智賢
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朱智賢IG
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This article originally appeared on 娛樂LOL at https://hk.news.yahoo.com/%E9%A3%9F%E8%85%A6%E5%96%AAb%EF%BD%9C%E6%9C%B1%E6%99%BA%E8%B3%A2%E6%9B%BE%E5%8F%83%E5%8A%A0-cookies%E6%88%90%E5%93%A1%E9%81%B8%E6%8B%94-%E5%81%B7%E9%A3%9F%E4%BA%BA%E5%A4%AB%E8%87%B4%E5%BD%A2%E8%B1%A1%E6%8F%92%E6%B0%B4-085417839.html
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